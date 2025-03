Tommy Rey y la cumbia en tiempos de dictadura: “Me iban a buscar a la casa con la metralleta en la mano”

Tommy Rey -quien falleció esta tarde a los 80 años debido a un infarto- facturó su fama a través de La Sonora Palacios, con quienes adquirió fama y popularidad a partir de los años 60.

Sin embargo, en 1982 decidió salir de la banda y formar su propia orquesta, junto a otros cuatro integrantes que dejaron el grupo: Benito Villarroel (trompeta), Miguel Castro (guitarra), Patricio Cereceda (bajo), y Fernando Adám (piano). Ahí empezó la leyenda de La Sonora de Tommy Rey. En plena dictadura de Augusto Pinochet.

¿Y cómo era hacer bailar en días grises? El mismo cantante lo relató en 2022 en entrevista para Culto: “Había muchos locales con orquestas en Santiago, pero cuando vino el 73, el golpe, se podía trabajar hasta cierta hora por el toque de queda. En el Maxim de Av. Matta, entrábamos a las 8 de la noche y no había nadie. Así que empezamos a ir a la televisión, a Sábados Gigantes, le gustaba mucho a Don Francisco. Cuando llevábamos mucho tiempo viajando e íbamos a diferentes partes, la parte económica no era buena. Pillamos al director, cuánto cobraba y lo que nos pagaba a nosotros. Empezamos a conversar y nos retiramos cinco miembros. Buscamos otros músicos. Ahí entró Leo Soto, el timbalero; entró Leo Núñez que había sido compañero mío y que era El chacal de la trompeta, el segundo chacal, porque el primero también tocó conmigo, Juanito Bulnes, muy buen músico, fallecido”.

Luego siguió en el diálogo, relatando lo que pasaba en los años 80: “Empezamos a ir al Festival de la Una. En ese tiempo uno estaba una semana entera. De ahí nos llamaron de Sábados Gigantes, que era más visto. Empezamos a viajar y fuimos a Suecia con los exiliados. Fue algo muy emocionante. Una vez empezamos a tocar, pero no tocamos altiro las cumbias, sino que tocamos la canción nacional. Muchos lloraban. Me daba pena cómo lloraba la gente. Antes habíamos ido a Buenos Aires y fue igual. Muchos que no podían volver se subían al escenario y nos abrazaban. También fuimos a Sydney, a Melbourne. Después fuimos a Canadá, Toronto y Montreal. En Chile hemos recorrido de norte a sur, hasta la Tierra del Fuego”.

Dragomir Yankovic/Aton Chile

Pero no todo era emoción. También había peligro. “Cuando aún estaba en la Sonora Palacios tuvimos que actuar para los militares. Me iban a buscar a la casa con la metralleta en la mano. Era gratis. No pagaban, pero yo no estaba de acuerdo con el golpe de Estado, nunca fui partidario de eso. Igual tenía que quedarme calladito nomás. Teníamos que trabajar y mantener la pega”.

“El año 82 formamos la Sonora de Tommy Rey y ahí íbamos a tocar al regimiento Buin. Nos atendían muy bien, tocábamos un ratito, muy amable todo. Nos servía para entretenernos. Pero no apoyando a la dictadura, sino porque teníamos que hacer algo. No podías negarte. A mí me llegaban a buscar a la casa. Bajaban unos militares, en un jeep, y andaban con la metralleta en la mano. Llegaban con casco y todo a buscarme. Los vecinos pensaban que me estaban llevando preso, pero no, me iban a buscar a veces para trasladarme”, culminó.