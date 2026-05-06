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    Política

    Grupo transversal de diputadas presentan proyecto para aumentar participación de mujeres en el Congreso

    Las parlamentarias Andrea Parra (PPD), Ximena Ossandón (RN), Zandra Parisi (PDG), Carolina Tello (FA), Carolina Cucumides (PS) y Marcela Hernando (PR), presentaron la moción para actualizar la Ley de Cuotas que se encuentra vigente hasta 2029.

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano

    Un proyecto para actualizar la normativa de Ley de Cuotas para la participación de mujeres en las elecciones parlamentarias -la que se encuentra vigente hasta la próxima elección del año 2029- presentaron un grupo transversal de diputadas.

    La ley actual, promulgada el año 2015, está próxima a cumplir su plazo final, lo que llevó a las diputadas Andrea Parra (PPD), Ximena Ossandón (RN), Zandra Parisi (PDG), Carolina Tello (FA), Carolina Cucumides (PS) y Marcela Hernando (PR), a presentar la moción que busca hacerla permanente, y a la vez aumentar del 40% mínimo de candidaturas femeninas en elecciones parlamentarias, a un rango de 50 y 50.

    Según explicó la diputada Andrea Parra, la Ley de Cuotas juega un papel fundamental para promover la participación femenina, permitiendo aumentar desde su aprobación la presencia de mujeres dentro de la Cámara y el Senado “gracias a esta ley me convertí en la primera mujer en la historia como diputada por la Araucanía Norte tras años solo de representación masculina. Pasamos de un 6% de participación de mujeres parlamentarias en 1990, y con la ley hemos logrado superar en la actualidad el 30%. Sabemos que con esto se empareja la cancha, aunque sigue siendo insuficiente, seguimos subrepresentadas, pero es necesario mantener esta Ley y no perderla”.

    En tanto, la diputada Ossandón aseguró que la Ley de Cuotas ha hecho que el Congreso sea mejor, más equilibrado pero falta mucho por avanzar “esto no es meterle la mano a la urna, es solo la posibilidad de que las mujeres puedan participar en las elecciones y así vayamos aumentando el porcentaje que hemos ido ganando gradualmente en el Congreso. Cualquier política pública mirada en conjunto entre el hombre y la mujer es necesariamente mucho mejor y representativa de toda la sociedad”.

    A su vez, Cucumides, enfatizó en que “cuando las mujeres están en política, las políticas públicas y la toma de decisiones son integrales con diferentes miradas, pero tenemos que hacer leyes como esta para poder equipararnos y estar presente, para defender derechos sociales y nuestra forma de vida. Esta no es una Ley para un grupo de mujeres es para todas, y poder decirle a las niñas y jóvenes que sueñen con que su voz será escuchada, somos más de la mitad del país y debemos estar presentes en la toma de decisiones porque le hacemos bien a la política”.

    Por su parte la jefa de bancada del Frente Amplio, Carolina Tello, valoró la iniciativa en el sentido de “robustecer el trabajo de las mujeres en los espacios de toma de decisiones, visibilizando acuerdos sin mirar los colores políticos de cada una, sino que los objetivos como el bienestar, las infancias, las familias, las mujeres, para ser una sociedad más igualitaria y más justa”.

    El proyecto, además de establecer una norma de 50 y 50, dice que las listas de candidaturas parlamentarias deberán estructurarse alternando personas de distinto sexo en forma sucesiva, y que el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género informe al Congreso Nacional del impacto del presente proyecto de Ley en las cuotas y paridad en la representación política.

    Más sobre:Ley de CuotasCongresoDiputadas

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