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    Paz Corp anota alza en sus ganancias, pese a menor escrituración en Chile

    La constructora e inmobiliaria tuvo utilidades por $2.322 millones el primer trimestre, cifra que representó un aumento de 9% frente a igual periodo de 2025.

    Por 
    Patricia San Juan
    Paz Corp anota alza en sus ganancias, pese a menor escrituración en Chile.

    La constructora e inmobiliaria Paz Corp registró ganancias atribuibles a los propietarios de la controladora de $2.322 millones el primer trimestre, cifra que representó un aumento de 9% frente a igual periodo de 2025.

    “Durante el primer trimestre logramos mejorar nuestros resultados, pese a un menor volumen de escrituración en Chile. A la vez, alcanzamos un sólido crecimiento en promesas, lo que refleja una demanda activa y una buena base para los próximos trimestres. Esto, responde a una gestión enfocada en eficiencia operacional, control de costos y disciplina financiera, junto con el buen desempeño que seguimos observando en Perú”, señaló Ariel Magendzo, gerente general de Paz Corp, en un comunicado.

    La compañía precisó que el resultado estuvo apoyado por un mejor desempeño no operacional, asociado a menores costos financieros, una reducción de la deuda en proyectos en etapa de escrituración y un menor impacto de la inflación del periodo.

    Los ingresos, en tanto, anotaron una caída interanual de 19,8% a $30.925 millones, debido a un menor volumen de escrituración en Chile, efecto que fue compensado parcialmente por un mejor desempeño de la operación en Perú.

    Las escrituras acumuladas alcanzaron a MUF 1.106, una disminución de 14,4% respecto del primer trimestre de 2025, explicada principalmente porque en Chile no hubo inicio de escrituración de nuevos proyectos durante el periodo, dijo la emppresa.

    Por su parte las promesas llegaron a MUF 1.573, con un crecimiento de 47,7% frente al mismo trimestre del año anterior.

    Posición financiera

    La compañía destacó que su posición financiera continuó fortaleciéndose durante el trimestre, con una reducción de $14.847 millones en los pasivos financieros, equivalente a 4,1%, producto de la amortización de deuda asociada a proyectos en etapa de escrituración.

    El leverage financiero bajó desde 1,41 veces a 1,35 veces. “Las señales del mercado nos permiten mantener un moderado optimismo, con resultados alineados a nuestras proyecciones. Por ello, seguiremos enfocados en ejecutar nuestros proyectos con rigurosidad y eficiencia, en línea con nuestra estrategia en ambos mercados”, agregó Magendzo.

    A marzo de 2026, Paz Corp cuenta con un portafolio conformado por 36 proyectos: 21 en Chile y 15 en Perú.

    Más sobre:Resultados de empresasPaz CorpInmobiliariasMercado inmobiliario

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