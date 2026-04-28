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    Paz Corp anuncia plan de inversión de US$120 millones para 2026

    La firma constructora e inmobiliaria destinará el 67% de los recursos a sus proyectos en Chile, y el 33% en seguir consolidando su presencia en Perú.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega
    Gerente general de Paz Corp, Ariel Magendzo.

    Este martes la constructora e inmobiliaria Paz Corp celebró su Junta Ordinaria de Accionistas. En la instancia la empresa anunció su plan de inversión para el año en curso, con un monto total de US$120 millones que se repartirán entre los dos países en los que tiene presencia la compañía.

    En 2026 trabajará en impulsar su portafolio enfocado en proyectos residenciales. En este contexto, proyecta iniciar nuevos desarrollos para consolidar su posición en Chile y profundizar su presencia en Perú. “Contamos con un balance financiero sólido que nos entrega flexibilidad para enfrentar el nuevo ciclo y aprovechar oportunidades en los mercados en donde operamos”, sostuvo el gerente general, Ariel Magendzo.

    En concreto, Magendzo precisó que US$80 millones se desembolsarán en Chile, es decir, el 67% de los recursos. En el país la inversión se concentra en los proyectos en construcción y no en la compra de nuevos terrenos. En Chile, al cierre del 2025, la firma tiene un portafolio de 21 proyectos, 8 en desarrollo y 13 escriturando.

    El 33% restante del plan de inversión de Paz Corp se destinará a Perú, equivalente a US$40 millones, que se utilizará tanto en proyectos en construcción (US$28 millones) como en terrenos (US$12 millones).

    En su memoria, la firma dice que la operación en dicho país “se dedica exclusivamente al desarrollo de departamentos en la ciudad de Lima con foco en los segmentos medios y medios-altos”. Al cierre del año pasado Paz Corp tenía un total de 14 proyectos en Perú, trabajando en consolidar su presencia en dicho país.

    La firma destacó que en 2025 tuvieron un buen desempeño financiero a pesar de las dificultades de la industria, donde el mercado inmobiliario se mantuvo deprimido, con niveles históricamente bajos de venta y pocos inicios de proyectos. Paz Corp anotó utilidades de $16.705 millones, equivalente a un 20,4% más que en 2024.

    “Pese a ser un año exigente, logramos ejecutar con disciplina nuestro plan de negocios y fortalecimos significativamente nuestra posición financiera, en línea con un contexto de estabilización gradual de la industria inmobiliaria”, indicó Magendzo en la Junta de Accionistas.

    “Estos resultados responden a nuestro conocimiento del mercado, reafirmando una estrategia de negocios que nos permite diversificar y generar valor a largo plazo para nuestros accionistas”, explicó el gerente general de Paz Corp.

    Adicionalmente, en la junta se renovó el directorio por otros tres años, aunque sin cambios en la estructura. Así, quedó conformado por Enrique Bone, Teresita González, Patrick Horn, Francisco León, Ricardo Paz, Andrés Paz y Salvador Váldes.

    Más sobre:Mercado inmobiliarioPaz CorpConstrucciónInversión

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