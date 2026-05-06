Megarreforma: senadora Núñez (RN) llama al Ejecutivo a “hacerse cargo” de las observaciones del CFA y “pronunciarse oportunamente”

Tras el crítico informe del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), que alertó una serie de riesgos del megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica, se generó una alerta en los diputados oficialistas, quienes ya han comenzado a ejercer presión para realizar cambios a la iniciativa estrella del Presidente José Antonio Kast.

Y en este marco, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), llamó este martes al Ejecutivo a tomar nota de lo expresado por el organismo autónomo y pronunciarse de manera oportuna con el fin de que el proyecto pueda llegar a buen puerto.

“Cuando un organismo autónomo y técnico como el CFA emite advertencias sobre las eventuales consecuencias de una iniciativa —aun reconociendo que se trata de una buena propuesta—, es fundamental que el gobierno tome nota y se haga cargo de dichas observaciones ”, indicó la senadora oficialista.

Al respecto, sostuvo que tal intervención debe realizarse antes de la votación en general en la Cámara de Diputados, para evitar que las amenazas detectadas por el CFA sean utilizadas como argumento para rechazar el proyecto.