CCU gana US$ 58 millones en el primer trimestre: crece en Chile, pero cae en Argentina y vinos

CCU cerró el primer trimestre del año con una disminución de 7% en sus ganancias versus el mismo periodo del 2025. La firma ligada a la familia Luksic pasó de utilidades de $57.778 millones (US$62 millones) a $53.856 millones (US$58 millones).

“Durante el primer trimestre, CCU reportó un desempeño robusto en Chile, su principal segmento de operación, y enfrentó un entorno desafiante en Argentina y en el negocio de vinos. Mirando hacia el futuro, continuaremos trabajando bajo el Plan Estratégico 2025-2027 de CCU y sus tres pilares: rentabilidad, crecimiento y sustentabilidad, los cuales serán cruciales para enfrentar, con prudencia y confianza, el singular momento que vive la economía global producto de los conflictos geopolíticos, que han incrementado materialmente los costos de producción a nivel mundial, generando presiones inflacionarias", dijo la empresa en su análisis.

Pese a la disminución de las utilidades, las ventas de la firma se mantuvieron estables, con una variación positiva de 0,2%, avanzando desde los $817.671 millones (US$882 millones) hasta los $819.515 millones (US$884 millones).

El Ebitda (resultados antes de impuestos, intereses, reajustes y fluctuaciones de cambio, depreciaciones, amortizaciones) consolidado se mantuvo estable en comparación con el año anterior, creciendo un 0,1%, alcanzando $131.644 millones (US$142 millones). Pero con diferencias por mercados y segmentos: el Ebitda de la operación en Chile creció 13,7%, mientras los negocios internacionales cayó 13,7% y en vinos, bajó 50,1%.

En volumen hubo un incremento de 1,8%, que se explicó por las operaciones en Chile, que crecieron un 3,9%. “El incremento en volúmenes estuvo explicado por un crecimiento de un digito alto de las categorías no-alcohólicas, y ganancias de participación de mercado en las categorías alcohólicas y no alcohólicas. Las categorías alcohólicas, que se componen de cervezas y licores, disminuyeron sus volúmenes en un digito bajo, aunque productos de bajo contenido alcohólico, listos para beber y saborizados, crecieron a una tasa de doble dígito bajo”, explicó CCU.

El negocio internacional tuvo una disminución de ventas en volumen de 1,7% y en montos de 6,7%, con precios promedio un 5,1% menores. Esto se explica principalmente por el desempeño de Argentina.

La ventas del sector de vinos disminuyeron 5,9% en volumen, los ingresos cayeron 7,2% y los precios promedio bajaron 1,4%. “La caída de los volúmenes se explica por una contracción tanto en las exportaciones como en nuestros mercados domésticos, en línea con las industrias. Los menores precios promedio se deben a una apreciación del CLP frente al USD y su impacto desfavorable en los ingresos por exportaciones, junto a con efectos mix, efectos que fueron parcialmente compensados por iniciativas de gestión de ingresos en los mercados domésticos”, detalló CCU.