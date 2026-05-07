SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Fiscalía y OS9 de Carabineros allanan oficina de la senadora Camila Flores en investigación por fraude al Fisco

    La policía uniformada se llevó el celular de la parlamentaria de RN, computadores y archivadores de su lugar de trabajo. Desde su defensa comentaron que tienen la "confianza" de que no se cometieron delitos. "Continuaremos colaborando con las autoridades para contribuir al total esclarecimiento de los hechos anónimamente denunciados", dijo el abogado Luis Masferrer.

    Por 
    José Navarrete
     
    Nicolás Quiñones

    Personal del OS9 de Carabineros llegó este miércoles a la sede del Senado en Valparaíso para efectuar diligencias en el marco de la indagatoria que el Ministerio Público está desarrollando por una denuncia en contra de la senadora Camila Flores.

    El despliegue del equipo investigativo se centró en la oficina de Flores. Esto, luego de que la fiscal Paola Castiglione consiguiera la autorización del Juzgado de Garantía de Valparaíso.

    La Mesa del Senado emitió una declaración asegurando que “en cumplimiento de su deber institucional y en su permanente disposición a colaborar con la justicia, entregó todas las facilidades necesarias para el adecuado desarrollo de dicha diligencia”.

    Según reportó T13, Carabineros se llevó el celular de la senadora, computadores de su oficina y también archivadores. La diligencia no fue coordinada con el Senado, sino que solo momentos antes de ejecutarla se envió un oficio a la Secretaría de la Cámara Alta. El allanamiento además incluyó su departamento en Viña del Mar.

    La indagatoria es de carácter reservado y está a cargo de la fiscal Castiglione, de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía de Valparaíso, una de las persecutoras que estuvo a cargo del caso SQM.

    Flores es investigada a partir de una denuncia anónima efectuada en octubre de 2025 por supuestos delitos funcionarios, entre ellos fraude al Fisco en carácter reiterado. En la causa hay otras imputadas, como por ejemplo, Yolanda Olfos, la secretaria de la senadora.

    La senadora, previamente, ha dicho que se trata de “acusaciones sin sustento”. El caso se conoció a partir de un reportaje de T13 en el que se informó que asesores de Flores, cuando era diputada, habrían sido obligados por la parlamentaria a pagarle porcentajes de sus remuneraciones, lo que fue conocido como la “cuota Flores”.

    Para enfrentar esta causa, la senadora fichó al abogado Luis Masferrer. “Las diligencias desarrolladas durante esta jornada forman parte de un procedimiento habitual dentro de un proceso penal en curso. La Fiscalía lleva adelante un proceso independiente, objetivo y riguroso para esclarecer adecuadamente los hechos. Reitero la absoluta tranquilidad y confianza de que la investigación confirmará que no se ha cometido ningún acto irregular. Como defensa continuaremos colaborando plenamente con las autoridades para contribuir al total esclarecimiento de los hechos anónimamente denunciados”, afirmó Masferrer.

    Por su parte, el fiscal nacional, Ángel Valencia, se refirió a la situación, corroborando la colaboración del Senado e insistiendo en el carácter reservado de la indagatoria que se desarrolla contra la legisladora.

    “Lo que corresponde al Ministerio Público es llevar adelante una investigación independiente, objetiva, prolija y con la celeridad que una imputación grave como esa amerita”, manifestó el fiscal nacional.

    Valencia señaló que “en el marco de esa diligencias, para esclarecer los hechos, es que hoy día se llevó adelante una actuación de investigación en dependencia del Congreso Nacional”.

    El jefe del Ministerio Público evitó entregar mayores antecedentes de las acciones que se realizaron en la oficina de la senadora. “Es una investigación que tiene carácter reservado. Solo quiero hacer presente a la comunidad, y creo que en general es bastante sabido, que investigaciones de esta naturaleza implican generalmente la incautación o la solicitud de entrega de dispositivos electrónicos para los efectos de revisar su contenido", comentó.

    El fiscal nacional precisó que estas labores buscan determinar si existe o no delito en los hechos que se indagan.

    Más sobre:Camila FloresSenadoFiscalía de ValparaísoPaola CastiglioneAsignaciones parlamentariasCuota FloresCarabineros

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ministro Fernando Rabat: “La Comisión de Verdad y Niñez había establecido un modelo de trabajo que no sirvió”

    Bancada RN entrega a Steinert documento con 100 medidas de seguridad y ministra afirma que serán evaluadas

    Muere una decena de palestinos, incluido el hijo de un alto dirigente de Hamas, por nuevos bombardeos de Israel en Gaza

    Santander ve que la rebaja del impuesto a las empresas es la medida que más impacto positivo generaría en el crecimiento

    Un juez de Nueva York publica la supuesta nota de suicidio de Jeffrey Epstein

    CEO de Blumar, Gerardo Balbontín, por legislación pesquera: “En este momento preferiríamos que no se haga nada”

    Lo más leído

    1.
    Abogado de Maipú: “Para que Joaquín Lavín haya podido defraudar al Fisco necesitaba la municipalidad”

    Abogado de Maipú: “Para que Joaquín Lavín haya podido defraudar al Fisco necesitaba la municipalidad”

    2.
    Mineduc reafirma que antes de julio presentarán cambios al Sistema de Admisión Escolar

    Mineduc reafirma que antes de julio presentarán cambios al Sistema de Admisión Escolar

    3.
    Pugna de Desbordes con el SLEP por salida de exrectora del Instituto Nacional revela arista judicial y salpica al Mineduc

    Pugna de Desbordes con el SLEP por salida de exrectora del Instituto Nacional revela arista judicial y salpica al Mineduc

    4.
    Lanzan medalla conmemorativa del expresidente Gabriel Boric: incluye por primera vez escritura braille

    Lanzan medalla conmemorativa del expresidente Gabriel Boric: incluye por primera vez escritura braille

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: qué regiones de Chile serán afectadas por el sistema frontal

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: qué regiones de Chile serán afectadas por el sistema frontal

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Persiguiendo una maleta en Nuevo Pudahuel (o cómo usar el nuevo Apple AirTag)

    Persiguiendo una maleta en Nuevo Pudahuel (o cómo usar el nuevo Apple AirTag)

    Qué es el melanoma, cuáles son los síntomas y cómo prevenir una de las formas más mortales de cáncer de piel

    Qué es el melanoma, cuáles son los síntomas y cómo prevenir una de las formas más mortales de cáncer de piel

    Servicios

    ¿Sube o baja la bencina? Los valores informados por Enap para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Los valores informados por Enap para los próximos días

    Cuándo juega Cristian Garin y dónde ver el Masters 1000 de Roma

    Cuándo juega Cristian Garin y dónde ver el Masters 1000 de Roma

    Dígitos que no pueden circular los jueves en la RM por la restricción vehicular 2026

    Dígitos que no pueden circular los jueves en la RM por la restricción vehicular 2026

    Ministro Fernando Rabat: “La Comisión de Verdad y Niñez había establecido un modelo de trabajo que no sirvió”
    Chile

    Ministro Fernando Rabat: “La Comisión de Verdad y Niñez había establecido un modelo de trabajo que no sirvió”

    Bancada RN entrega a Steinert documento con 100 medidas de seguridad y ministra afirma que serán evaluadas

    “No cumplió su palabra”: PDG anuncia que se cae el acuerdo con el gobierno por megarreforma

    Santander ve que la rebaja del impuesto a las empresas es la medida que más impacto positivo generaría en el crecimiento
    Negocios

    Santander ve que la rebaja del impuesto a las empresas es la medida que más impacto positivo generaría en el crecimiento

    CEO de Blumar, Gerardo Balbontín, por legislación pesquera: “En este momento preferiríamos que no se haga nada”

    Estudio propone cuatro fórmulas para flexibilizar la Tasa Máxima Convencional y dar acceso al crédito a más de 200 mil personas

    6 recomendaciones para mantener el cerebro fuerte y sano, según un neurocientífico
    Tendencias

    6 recomendaciones para mantener el cerebro fuerte y sano, según un neurocientífico

    Qué significa realmente el porcentaje de probabilidad de lluvia que ves en tu celular

    Soulfía es el nuevo rostro de Crocs: así es la campaña y la nueva colección exclusiva de la marca

    En vivo: Universidad Católica enfrenta a Cruzeiro por el liderato absoluto de su grupo en la Copa Libertadores
    El Deportivo

    En vivo: Universidad Católica enfrenta a Cruzeiro por el liderato absoluto de su grupo en la Copa Libertadores

    La Roja femenina Sub 17 cae en los penales ante Brasil y deberá buscar el cupo al Mundial frente a Ecuador

    Audax no hace los deberes en casa: cae con Vasco da Gama y complica su suerte en la Copa Sudamericana

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?
    Tecnología

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?

    El ex Lenovo João Bortone asume las riendas de Intel en América Latina en plena era de la IA

    Persiguiendo una maleta en Nuevo Pudahuel (o cómo usar el nuevo Apple AirTag)

    El miembro más importante de los Rolling Stones según Bob Dylan
    Cultura y entretención

    El miembro más importante de los Rolling Stones según Bob Dylan

    King África, Mr Vain y Turbo B llegan a Festival Fiebre de los 90′

    El prestigioso reconocimiento que recibirá Francisca Valenzuela

    Muere una decena de palestinos, incluido el hijo de un alto dirigente de Hamas, por nuevos bombardeos de Israel en Gaza
    Mundo

    Muere una decena de palestinos, incluido el hijo de un alto dirigente de Hamas, por nuevos bombardeos de Israel en Gaza

    Un juez de Nueva York publica la supuesta nota de suicidio de Jeffrey Epstein

    Trump dice que “es muy posible que lleguemos a un acuerdo” con Irán pese a dudas de funcionarios y analistas

    Archivo Moderna, la historia de revista Paula
    Paula

    Archivo Moderna, la historia de revista Paula

    Desayunos para sorprender a mamá

    Hablemos de amor: no fracasé, simplemente estoy soltera