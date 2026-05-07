Fiscalía y OS9 de Carabineros allanan oficina de la senadora Camila Flores en investigación por fraude al Fisco

Personal del OS9 de Carabineros llegó este miércoles a la sede del Senado en Valparaíso para efectuar diligencias en el marco de la indagatoria que el Ministerio Público está desarrollando por una denuncia en contra de la senadora Camila Flores.

El despliegue del equipo investigativo se centró en la oficina de Flores. Esto, luego de que la fiscal Paola Castiglione consiguiera la autorización del Juzgado de Garantía de Valparaíso.

La Mesa del Senado emitió una declaración asegurando que “en cumplimiento de su deber institucional y en su permanente disposición a colaborar con la justicia, entregó todas las facilidades necesarias para el adecuado desarrollo de dicha diligencia”.

Según reportó T13, Carabineros se llevó el celular de la senadora, computadores de su oficina y también archivadores. La diligencia no fue coordinada con el Senado, sino que solo momentos antes de ejecutarla se envió un oficio a la Secretaría de la Cámara Alta. El allanamiento además incluyó su departamento en Viña del Mar.

La indagatoria es de carácter reservado y está a cargo de la fiscal Castiglione, de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía de Valparaíso, una de las persecutoras que estuvo a cargo del caso SQM.

Flores es investigada a partir de una denuncia anónima efectuada en octubre de 2025 por supuestos delitos funcionarios, entre ellos fraude al Fisco en carácter reiterado. En la causa hay otras imputadas, como por ejemplo, Yolanda Olfos, la secretaria de la senadora.

La senadora, previamente, ha dicho que se trata de “acusaciones sin sustento”. El caso se conoció a partir de un reportaje de T13 en el que se informó que asesores de Flores, cuando era diputada, habrían sido obligados por la parlamentaria a pagarle porcentajes de sus remuneraciones, lo que fue conocido como la “cuota Flores”.

Para enfrentar esta causa, la senadora fichó al abogado Luis Masferrer. “Las diligencias desarrolladas durante esta jornada forman parte de un procedimiento habitual dentro de un proceso penal en curso. La Fiscalía lleva adelante un proceso independiente, objetivo y riguroso para esclarecer adecuadamente los hechos. Reitero la absoluta tranquilidad y confianza de que la investigación confirmará que no se ha cometido ningún acto irregular. Como defensa continuaremos colaborando plenamente con las autoridades para contribuir al total esclarecimiento de los hechos anónimamente denunciados”, afirmó Masferrer.

Por su parte, el fiscal nacional, Ángel Valencia, se refirió a la situación, corroborando la colaboración del Senado e insistiendo en el carácter reservado de la indagatoria que se desarrolla contra la legisladora.

“Lo que corresponde al Ministerio Público es llevar adelante una investigación independiente, objetiva, prolija y con la celeridad que una imputación grave como esa amerita”, manifestó el fiscal nacional.

Valencia señaló que “en el marco de esa diligencias, para esclarecer los hechos, es que hoy día se llevó adelante una actuación de investigación en dependencia del Congreso Nacional”.

El jefe del Ministerio Público evitó entregar mayores antecedentes de las acciones que se realizaron en la oficina de la senadora. “Es una investigación que tiene carácter reservado. Solo quiero hacer presente a la comunidad, y creo que en general es bastante sabido, que investigaciones de esta naturaleza implican generalmente la incautación o la solicitud de entrega de dispositivos electrónicos para los efectos de revisar su contenido", comentó.

El fiscal nacional precisó que estas labores buscan determinar si existe o no delito en los hechos que se indagan.