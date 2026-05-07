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    Un juez de Nueva York publica la supuesta nota de suicidio de Jeffrey Epstein

    El magistrado Kenneth Karas desclasificó la carta que habría sido escrita por el desaparecido delincuente sexual y descubierta por su compañero de celda Nicholas Tartaglione en 2019, como lo reveló The New York Times en un reportaje que publicó el 1 de mayo.

    Por 
    Lya Rosen
    Jeffrey Epstein y su supuesta nota suicida. Foto: Archivo.

    Un juez federal de Nueva York hizo pública este miércoles una nota de suicidio que supuestamente fue escrita por Jeffrey Epstein, la que permaneció sellada durante años como parte del caso penal de su compañero de celda, Nicholas Tartaglione.

    La carta, que no está firmada, comienza diciendo “me investigaron durante meses, ¡¡¡NO ENCONTRARON NADA!!!”, para luego añadir que el resultado fueron cargos que se remontan a muchos años atrás, como consignó The New York Times.

    “Es un privilegio poder elegir el momento para decir adiós”, continuaba la nota, para luego continuar: “¿Qué quieres que haga? ¡¡Me pongo a llorar!!”

    Y concluir afirmando: “¡¡NO ES DIVERTIDO!!” -con estas palabras subrayadas- ¡¡NO VALE LA PENA!!”.

    La supuesta nota suicida de Jeffrey Epstein. Foto: Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.

    La nota suicida fue desclasificada por el juez de distrito Kenneth Karas, del Distrito Sur de Nueva York, quien supervisó el caso de Tartaglione, luego de que el mencionado periódico diera conocer su existencia en un reportaje publicado el 1 de mayo pasado.

    En este se reveló que Tartaglione, compañero de celda del desaparecido delincuente sexual, declaró haber descubierto la carta en julio de 2019, después de que encontraran a Epstein inconsciente con un trozo de tela alrededor del cuello.

    En esa oportunidad el magnate financiero sobrevivió al incidente, pero semanas después, el 10 de agosto del mismo año, fue encontrado muerto por un incidente similar en su celda del Centro Correccional Metropolitano (MCC).

    La publicación de la nota se produce en medio del creciente interés por los denominados archivos de Epstein, su suicidio y las investigaciones federales sobre sus actividades, como hizo notar CNN.

    A fines de enero de este año, el Departamento de Justicia (DOJ) de EE.UU. desclasificó millones de documentos relacionados con el financista después de que el Congreso aprobara una ley de transparencia el otoño pasado.

    Este mismo organismo indicó, en un documento presentado ante el tribunal, que desconocía si la supuesta nota suicida era legítima.

    “Parece existir un gran interés público en las circunstancias que rodearon la muerte de Epstein, tal como se describen en la solicitud de desclasificación”, afirmó la cartera.

    Más sobre:Jeffrey EpsteinNota suicidaJuezNueva YorkNicholas TartaglioneMundo

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