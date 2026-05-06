Audax no hace los deberes en casa: cae con Vasco da Gama y complica su suerte en la Copa Sudamericana

En un día de lluvia, Audax Italiano se anegó. En la cancha sintética del Bicentenario de La Florida, el elenco de colonia perdió con Vasco da Gama (1-2) y complica su suerte en el grupo G de la Copa Sudamericana. Vuelve a perder como local.

Se trataba de un duelo directo pensando en la clasificación, toda vez que ambos llegaron con cuatro puntos. Luego del batacazo que dio en Río de Janeiro, la misión de los pupilos de Gustavo Lema era hacer las tareas en casa, pese a las siete bajas que tenía para el encuentro (la mayoría por lesiones).

El arranque no pudo ser mejor para Audax, porque en los 5′ abrió la cuenta gracias a un regalo de los cariocas. Alan Saldivia, exdefensa de Colo Colo y capitán de Vasco este miércoles, cometió un torpe autogol que le permitió darle la ventaja al anfitrión. El uruguayo da un pase atrás hacia su arquero Fuzato, quien tiene una floja reacción. La cancha rápida, gracias a la lluvia, ayudó al no control del golero. También contribuyó la presión de Michael Vadulli, obligando a Saldivia a ceder atrás.

Pese a que el 1-0 se produjo por una acción fortuita de los brasileños, Audax justificó la ventaja porque fue más en los 45′ iniciales. Leyó mejor las condiciones en las cuales se desarrollaba el encuentro. Su propuesta incomodaba a un Vasco da Gama que no tenía a su DT Renato Gaúcho, por sanción. En los 15′, Vadulli se perdió el segundo. Tuvo un remate que fue contenido por Fuzato.

El exdelantero de Iquique fue uno de los más activos en delantera, cargándose por la izquierda del ataque audino, complementando con la subida de Esteban Matus. Audax no sufrió demasiado durante la exigua levantada que esbozó Vasco da Gama, sin profundidad. No contaban con algún revulsivo, que pudiera surtir de balones a Claudio Spinelli, el 9 del Almirante.

En los 39′, se cobró un penal para los verdes, por una falta sobre el activo Vadulli. Eso sí, la acción tuvo una larga revisión en el VAR por un eventual fuera de juego. En efecto, se anuló la sanción de la pena máxima por offside.

Para el complemento, el duelo iba a cambiar. Audax Italiano empezó a sufrir el partido. Porque perdió la pelota y la visita mejoró de forma más consistente. Pero donde se quiebra el encuentro sucede con un penal sancionado a favor de los brasileños. En los 59′, el colombiano Jhon Ospina marca el punto penal por una evidente infracción de Marcelo Ortiz contra Spinelli. La secuencia nació de un veloz contragolpe desde campo propio. No solo esto. Tras el chequeo del videoarbitraje, el central itálico es expulsado al cortar una situación manifiesta de gol.

Ejecutó el argentino Spinelli, exariete de Independiente del Valle, y puso el 1-1. La remontada carioca estaba al caer. Y sucedió en los 71′ con la anotación de Matheus França, mediante un tiro en la entrada del área. La defensa itálica estaba desarmada, tras la expulsión de Ortiz.

Con uno menos, todo estaba cuesta arriba para los verdes. Corrió riesgos en la parte final y Lema incluyó a Favian Loyola, por si cambiaba algo. No logró cambiar el desenlace del juego y terminó cayendo nuevamente como local (ya le sucedió con Olimpia). Audax se queda con cuatro puntos. Vasco llega a la cima con siete.

Palestino, casi eliminado

En el Centenario de Montevideo, Palestino perdió 1-0 con Montevideo City Torque y su situación en el grupo F de la Copa Sudamericana está prácticamente sentenciada.

Fue el tercer partido de los árabes de la mano de Guillermo Farré, su nuevo entrenador. Los dos anteriores habían sido empates. Si querían seguir con opciones concretas en el torneo, necesitaban sumar. El cuadro celeste, propiedad del City Football Group, ganó con el tanto de Franco Pizzichillo, en los 51′.

Tras cuatro jornadas, Palestino es colista en su zona con dos puntos. Ya no tiene opciones de clasificar directamente a octavos de final, porque Torque llegó a nueve unidades y los chilenos solo pueden alcanzar ocho. La única manera de seguir es a través de los playoffs, si termina segundo (hoy es Gremio, con siete). Pero se ve difícil.