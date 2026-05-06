Trump amenaza con intervenir en México si el país “no hace su trabajo” contra el narcotráfico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a amenazar este miércoles con intervenir en México si las autoridades mexicanas “no hacen su trabajo” contra el narcotráfico, afirmando que su Administración lo hará por ellas.

“El tráfico de drogas por mar se ha reducido en un 97% y ahora hemos puesto en marcha la fuerza terrestre, que es mucho más fácil. Oirán algunas quejas de ciertas personas, como representantes de México y otros lugares. Pero si ellos no van a hacer el trabajo, lo haremos nosotros, y ellos lo entienden ”, señalado el mandatario durante un acto celebrado en la Casa Blanca.

🔴#Ahora | “Si no van a hacer el trabajo, nosotros lo haremos”, dice Donald Trump sobre el combate al narcotráfico.



El presidente de EU reafirmó que enfrentará el tráfico de drogas con fuerza terrestre, lo que provocará “quejas” de algunas personas de México y otros lugares.… pic.twitter.com/SY0v0mFA1S — Azucena Uresti (@azucenau) May 6, 2026

Trump ya se había referido al tema en anteriores ocasiones y, de hecho, en febrero pasado afirmó que los ataques estadounidenses contra organizaciones del narcotráfico podrían ocurrir en “cualquier lugar”, incluyendo todo el territorio latinoamericano.

Como hizo notar AP, las nuevas declaraciones del inquilino de la Casa Blanca llegan en un momento especialmente delicado para las relaciones bilaterales, después de un operativo estatal antidrogas realizado en abril en Chihuahua en el que participaron agentes de la CIA sin conocimiento previo del Gobierno federal de México.

A lo que se suma el que un tribunal federal de Estados Unidos acusara de narcotráfico al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien es parte de Morena, el mismo partido político de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.

De acuerdo a la acusación, Moya y otros nueve funcionarios habrían cooperado con el Cártel de Sinaloa –concretamente, con la facción de “Los Chapitos”– facilitando el tráfico masivo de drogas a EE.UU.

Ante esto, las autoridades de México, incluida Sheinbaum, han reivindicado su soberanía e independencia ante la beligerante postura de Washington que, alegando la lucha contra el tráfico de drogas, no ha dudado en atacar embarcaciones en el Pacífico y el Caribe desde septiembre del pasado año, dejando hasta la fecha más de un centenar de muertos.