SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Trump amenaza con intervenir en México si el país “no hace su trabajo” contra el narcotráfico

    Las declaraciones del presidente de EE.UU. llegan en un momento delicado para las relaciones bilaterales, después de que un operativo estatal antidrogas participaran agentes de la CIA encubiertos y que el gobernador de Sinaloa fuera acusado de narcotráfico por un tribunal estadounidense.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: Europa Press/Chris Jackson/PA Wire/dpa.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a amenazar este miércoles con intervenir en México si las autoridades mexicanas “no hacen su trabajo” contra el narcotráfico, afirmando que su Administración lo hará por ellas.

    “El tráfico de drogas por mar se ha reducido en un 97% y ahora hemos puesto en marcha la fuerza terrestre, que es mucho más fácil. Oirán algunas quejas de ciertas personas, como representantes de México y otros lugares. Pero si ellos no van a hacer el trabajo, lo haremos nosotros, y ellos lo entienden”, señalado el mandatario durante un acto celebrado en la Casa Blanca.

    Trump ya se había referido al tema en anteriores ocasiones y, de hecho, en febrero pasado afirmó que los ataques estadounidenses contra organizaciones del narcotráfico podrían ocurrir en “cualquier lugar”, incluyendo todo el territorio latinoamericano.

    Como hizo notar AP, las nuevas declaraciones del inquilino de la Casa Blanca llegan en un momento especialmente delicado para las relaciones bilaterales, después de un operativo estatal antidrogas realizado en abril en Chihuahua en el que participaron agentes de la CIA sin conocimiento previo del Gobierno federal de México.

    A lo que se suma el que un tribunal federal de Estados Unidos acusara de narcotráfico al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien es parte de Morena, el mismo partido político de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.

    De acuerdo a la acusación, Moya y otros nueve funcionarios habrían cooperado con el Cártel de Sinaloa –concretamente, con la facción de “Los Chapitos”– facilitando el tráfico masivo de drogas a EE.UU.

    Ante esto, las autoridades de México, incluida Sheinbaum, han reivindicado su soberanía e independencia ante la beligerante postura de Washington que, alegando la lucha contra el tráfico de drogas, no ha dudado en atacar embarcaciones en el Pacífico y el Caribe desde septiembre del pasado año, dejando hasta la fecha más de un centenar de muertos.

    Más sobre:Donald TrumpEstados UnidosMéxicoNarcotráficoRubén RochaClaudia SheinbaumMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    CCU gana US$ 58 millones en el primer trimestre: crece en Chile, pero cae en Argentina y vinos

    Senado aprueba nueva prórroga para despliegue de las FF.AA. en la Macrozona Norte

    Irán afirma que sus puertos pueden prestar asistencia a los buques mercantes en el estrecho de Ormuz

    PDG retira su apoyo a la megarreforma de Kast: “Lamentablemente el gobierno no cumplió su palabra”

    Celulosa Arauco profundiza pérdidas en el primer trimestre

    Megarreforma: senadora Núñez (RN) llama al Ejecutivo a “hacerse cargo” de las observaciones del CFA y “pronunciarse oportunamente”

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: qué regiones de Chile serán afectadas por el sistema frontal

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: qué regiones de Chile serán afectadas por el sistema frontal

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Persiguiendo una maleta en Nuevo Pudahuel (o cómo usar el nuevo Apple AirTag)

    Persiguiendo una maleta en Nuevo Pudahuel (o cómo usar el nuevo Apple AirTag)

    Qué es el melanoma, cuáles son los síntomas y cómo prevenir una de las formas más mortales de cáncer de piel

    Qué es el melanoma, cuáles son los síntomas y cómo prevenir una de las formas más mortales de cáncer de piel

    Servicios

    ¿Sube o baja la bencina? Los valores informados por Enap para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Los valores informados por Enap para los próximos días

    Cuándo juega Cristian Garin y dónde ver el Masters 1000 de Roma

    Cuándo juega Cristian Garin y dónde ver el Masters 1000 de Roma

    Dígitos que no pueden circular los jueves en la RM por la restricción vehicular 2026

    Dígitos que no pueden circular los jueves en la RM por la restricción vehicular 2026

    Senado aprueba nueva prórroga para despliegue de las FF.AA. en la Macrozona Norte
    Chile

    Senado aprueba nueva prórroga para despliegue de las FF.AA. en la Macrozona Norte

    PDG retira su apoyo a la megarreforma de Kast: “Lamentablemente el gobierno no cumplió su palabra”

    Megarreforma: senadora Núñez (RN) llama al Ejecutivo a “hacerse cargo” de las observaciones del CFA y “pronunciarse oportunamente”

    CCU gana US$ 58 millones en el primer trimestre: crece en Chile, pero cae en Argentina y vinos
    Negocios

    CCU gana US$ 58 millones en el primer trimestre: crece en Chile, pero cae en Argentina y vinos

    Celulosa Arauco profundiza pérdidas en el primer trimestre

    Paz Corp anota alza en sus ganancias, pese a menor escrituración en Chile

    6 recomendaciones para mantener el cerebro fuerte y sano, según un neurocientífico
    Tendencias

    6 recomendaciones para mantener el cerebro fuerte y sano, según un neurocientífico

    Qué significa realmente el porcentaje de probabilidad de lluvia que ves en tu celular

    Soulfía es el nuevo rostro de Crocs: así es la campaña y la nueva colección exclusiva de la marca

    En vivo: Chile se enfrenta a Brasil por las semifinales del Sudamericano Sub 17 femenino
    El Deportivo

    En vivo: Chile se enfrenta a Brasil por las semifinales del Sudamericano Sub 17 femenino

    El insólito autogol de ex Colo Colo con el que se adelanta Audax Italiano ante Vasco da Gama en la Copa Sudamericana

    Luis Enrique, tras clasificar a la final de la Champions con PSG: “Tuvimos el peor sorteo, los rivales, todo al revés”

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?
    Tecnología

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?

    El ex Lenovo João Bortone asume las riendas de Intel en América Latina en plena era de la IA

    Persiguiendo una maleta en Nuevo Pudahuel (o cómo usar el nuevo Apple AirTag)

    El miembro más importante de los Rolling Stones según Bob Dylan
    Cultura y entretención

    El miembro más importante de los Rolling Stones según Bob Dylan

    King África, Mr Vain y Turbo B llegan a Festival Fiebre de los 90′

    El prestigioso reconocimiento que recibirá Francisca Valenzuela

    Irán afirma que sus puertos pueden prestar asistencia a los buques mercantes en el estrecho de Ormuz
    Mundo

    Irán afirma que sus puertos pueden prestar asistencia a los buques mercantes en el estrecho de Ormuz

    Rusia insta a los países extranjeros a evacuar a sus diplomáticos en Kiev ante un posible ataque en represalia

    El Ejército de Israel ataca la capital de Líbano

    Archivo Moderna, la historia de revista Paula
    Paula

    Archivo Moderna, la historia de revista Paula

    Desayunos para sorprender a mamá

    Hablemos de amor: no fracasé, simplemente estoy soltera