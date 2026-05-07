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    DPP lanza academia para avanzar en capacitación continua de defensores y funcionarios

    La unidad, definida como una estructura estratégica para el organismo, iniciará formalmente sus labores en junio.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce
    Defensoría Penal Pública.

    Este jueves 7 de mayo la Defensoría Penal Pública (DPP) marcará un importante hito en su funcionamiento. La defensora nacional, Verónica Encina, lanzará la academia de la institución, una iniciativa que pretende fortalecer la capacitación y formación de los distintos equipos que ahí se desempeñan “buscando aportar valor técnico y de gestión a sus profesionales”.

    La entidad, como explican desde la DPP, será una unidad estratégica enfocada en la preparación continua y permanente de abogados defensores. Y la consigna, como indican, apunta a gestionar el conocimiento, actuando como un repositorio de las “mejores prácticas” y fomentar así el aprendizaje organizacional.

    “Con el lanzamiento de la Academia de Defensores y Funcionarios de la Defensoría Penal Pública, afirmamos una convicción institucional clara, la calidad de la defensa penal, el desarrollo de nuestras personas y la excelencia del servicio público no son dimensiones separadas, sino expresiones de una misma responsabilidad ética. Contribuir al aseguramiento de que el derecho a defensa sea una realidad efectiva, sostenida en el tiempo y garantizada con estándares de excelencia”, sostuvo al respecto Encina.

    En el mismo sentido, la autoridad explicó que “el derecho a defensa no se satisface con meras formalidades. No basta con cumplir con un trámite ni con asignar un defensor a cada imputado. El derecho a defensa exige excelencia profesional, entendida como conocimiento jurídico, destreza técnica, ética profesional y comprensión del rol que diferencia al abogado del ejercicio libre, con el defensor penal público. Por eso afirmamos con claridad que sin defensa de calidad, no hay justicia posible, y sin formación permanente no hay defensa de calidad sostenible en el tiempo”.

    De esta forma, el primer desafío con el que nace esta academia, que empezará su labor formalmente en junio, es avanzar en esa consolidación. Por ello, para esta primera etapa se diseñaron distintos cursos.

    El primero apunta a la formación en derecho penal y habilidades de litigación dirigido a defensores de la institución. También se incluye un curso de perfeccionamiento en destrezas de litigación especializada y otro destinado a asistentes administrativos de la DPP. Este último tiene por objetivo desarrollar competencias técnicas de comunicación asertiva, contención y protocolos de atención inclusiva en la interacción con los usuarios y sus familias.

    “El programa cuenta con una red de profesoras y profesores internos, todos ellos profesionales expertos de nuestra institución, que han plasmado su experiencia en textos de estudio, diseño clases virtuales y salas presenciales, sistematizando su experticia y vinculándola con práctica real de la defensa penal”, explica Mario Urquiola, encargado de la creación y la puesta en marcha de esta iniciativa.

    El diseño establecido, como detalla Urquiola, “movilizará a más de 40 profesoras y profesores para la producción de 43 textos, con un marcado sello institucional, que constituirán el eje de materiales de estudio oficial del programa”.

    En este contexto, la iniciativa contempla una evaluación por curso, con posibilidad de repechaje; un 90% de asistencia exigida, y otorgará una certificación individual por cada curso completado y un diploma por el programa completo.

    Respecto de los procesos destinados para el personal administrativo, la defensora nacional también indicó que “la experiencia de nuestros usuarios no se define solo en las audiencias. Se define también en el contacto oportuno, en la entrevista adecuada, en la información clara, en el trato respetuoso y digno. Formar para una atención de excelencia implica desarrollar, tanto en funcionarios administrativos, como en defensores públicos, habilidades de comunicación, escucha activa, enfoque de derechos, perspectiva de género e interseccionalidad”.

    Para 2027 están considerados nuevos cursos dirigidos a otros funcionarios cuyos contenidos serán definidos a partir del Plan Anual de Capacitación del Departamento de Estudios y Proyectos de la institución.

    Más sobre:Defensoría Penal PúblicaVerónica EncinaDPP

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