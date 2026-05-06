El insólito autogol de ex Colo Colo con el que se adelanta Audax Italiano ante Vasco da Gama en la Copa Sudamericana.

Audax Italiano golpeó de entrada en su duelo ante Vasco da Gama por la cuarta jornada de la Copa Sudamericana. El equipo chileno abrió la cuenta con un autogol de Alan Saldivia.

Apenas se jugaban cinco minutos cuando Michael Vadulli fue a presionar la salida, forzando al exdefensor de Colo Colo a retroceder y ceder para el arquero Daniel Fuzato. Sin embargo, la combinación entre la ubicación del portero y el césped sintético mojado por la lluvia terminó jugando una mala pasada, desviando el balón directamente al fondo del arco en La Florida.