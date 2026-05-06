Celulosa Arauco profundiza pérdidas en el primer trimestre

Arauco, la filial forestal de Empresas Copec, del grupo Angelini, no tuvo un buen primer trimestre. Entre enero y marzo, profundizó sus pérdidas en un 87%, pasando de US$27 millones en el 2025 a US$50 millones en el 2026.

El ebitda (resultados antes de impuestos, intereses, reajustes y fluctuaciones de cambio, depreciaciones, amortizaciones) de Arauco cayó casi un 9% de US$220 millones a US$201 millones.

Los ingresos de la compañía disminuyeron un 3%. Mientras que en el primer cuarto del año pasado registró ventas por US$1.532 millones, en el mismo periodo de este año cayeron a US$1.483 millones. Esto, debido a mejores precios promedio de celulosa.

Es que la venta de la celulosa representan más de la mitad de las ventas de Arauco. Estas disminuyeron 3,4% en el periodo, desde los US$801 millones hasta los US$774 millones.

“En China, durante el primer trimestre del 2026, el mercado de celulosa estuvo complejo. La industria de los papeles de impresión y escritura mostró una baja en la demanda, sumada a presiones en los costos de producción. La industria Tissue enfrentó un entorno desafiante, caracterizado por una sobreoferta y una menor demanda. En cuanto a los precios, la fibra larga disminuyó a mediados del trimestre, explicado por una mayor oferta proveniente de Europa y mayor producción local de celulosa fibra larga. Por otro lado, la fibra corta presentó alzas de precios a lo largo del trimestre”, explicó la compañía en el análisis de sus resultados.

Arauco apuntó a que Europa presentó una demanda activa impulsada por una menor oferta de parte de otros productores. Los mercados de dicho continente se enfrentaron a mayores costos logísticos y energéticos derivados del conflicto en el Medio Oriente. “En cuanto a los precios, la fibra corta ha registrado alzas durante todo el trimestre. Lo anterior, ha derivado en alzas de costos, tanto para la industria de celulosa como de papeles”, dijo la filial del Grupo Copec.

Las ventas del sector madera también disminuyeron. Entre enero y marzo cayeron 2,8%, desde US$730 millones a US$709 millones. La caída se explica por la madera aserrada, remanufactura y el plywood.

Respecto a la madera aserrada, Arauco explicó que “los mercados en general han estado con una demanda débil por bajo crecimiento económico y baja actividad de la construcción. Las ventas también se vieron afectadas por la guerra en Medio Oriente, imposibilitando las ventas a ese mercado durante marzo”.

En el caso de remanufactura también hubo menores ventas por una demanda débil, pero en el caso de plywood, además de eso, se explica por una contracción en la producción.

Los paneles de madera, en tanto, incrementaron sus ventas por una recuperación de la demanda de los mercados de Sudamérica.