Senado aprueba nueva prórroga para despliegue de las FF.AA. en la Macrozona Norte

El Senado aprobó este miércoles una nueva prórroga para el despliegue de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en el resguardo de infraestructura crítica en la Macrozona Norte, extendiendo por otros 90 días la presencia militar en la frontera.

La medida fue respaldada por 42 senadores presentes al momento de votar el mensaje presidencial, que mantiene el despliegue en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.

Durante la sesión estuvieron presentes la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert; el ministro del Interior, Claudio Alvarado; el titular de Defensa, Fernando Barros; y el ministro de la Segpres, José García Ruminot.

Tras la aprobación, Alvarado sostuvo que el mecanismo constituye una “herramienta jurídica que ha ido constituyendo el pilar fundamental para mantener el despliegue de las Fuerzas Armadas en la Macrozona Norte” y resguardar las fronteras frente al crimen organizado y la inmigración irregular.

En esa línea, destacó que las tareas de reconducción de migrantes irregulares alcanzan un 73,2% de efectividad gracias al trabajo desarrollado por las FF.AA. en la zona.

“Esto da cuenta que las medidas de apoyo que ha dado este Congreso para la aprobación de este decreto en sus sucesivas renovaciones, más las inversiones como política pública desde el Estado para refuerzo de la zona norte de nuestro país, han ido teniendo buenos resultados”, afirmó el ministro.

En la previa, en la Cámara de Diputados, el proyecto fue respaldado por 141 votos a favor, dos en contra y cinco abstenciones, dando paso a su discusión en la Cámara Alta.

Durante su discusión, que tuvo una tramitación ágil, el senador Francisco Huenchumilla (DC), denunció que los legisladores recibieron como insumo un texto de la Constitución que contenía errores en su contenido.

En esa línea, sostuvo que para la votación de esta prórroga, había que considerar el artículo 32, numeral 21 y una disposición quincuagésima tercera transitoria de la Carta Magna.

“El Senado nos proporcionó a todos los senadores la Constitución Política y otras leyes afines necesarias, entonces tenemos esto como instrumento de trabajo y probablemente podemos caer en errores o inducir un error, porque en esta versión, en la disposición quincuagésima tercera, hay un error, porque tiene tres incisos y acá solo se contempla el primero”, denunció Huenchumilla, agregando que lo faltante contiene las facultades de las FF.AA para operar en la frontera, lo que fue recibido por la presidenta del Senado, Paulina Núñez.

Debate en Sala

“Estoy convencido que tenemos que seguir con este trabajo en la frontera. Hoy hay un trabajo serio, profesional, disciplinado que se está desarrollando en la zona”, afirmó el senador Cristián Vial, quien aprobó la prórroga.

Desde el PNL, la senadora Vanessa Kaiser solicitó apurar la prórroga de la ley de Reglas del Uso de la Fuerza (RUF).

“Las RUF vigentes son simples textos infralegales, decretos y actos administrativos que carecen de rango de ley necesario para constituir una defensa sólida en el ámbito penal”, señaló Kaiser, quien terminó aprobando.

Por su parte, el senador Matías Walker, recordó que “este estado, no es un estado, pero es una facultad establecida en el decreto con fuerza de ley N°1 de 2023 del Ministerio del Interior y Seguridad, para el resguardo de las zonas fronterizas en Arica y Parinacota y Antofagasta".

“Espero que muy pronto esta facultad esté en una disposición permanente, como está establecido en un proyecto de reforma constitucional que presentamos en la legislatura anterior (...)”, sumó.