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    Política

    Megaproyecto: oposición busca presentar propuestas propias y DC se resiste a anticipar su rechazo

    Los directivos y jefes de bancada de la centroizquierda sostuvieron una nueva reunión este miércoles. La cita fue, esta vez, en el Congreso, y analizaron nuevamente cómo actuar frente a la principal iniciativa de La Moneda.

    David TralmaPor 
    David Tralma

    A partir de las 14.00 horas de este miércoles se reunieron en el Congreso los presidentes de partido de oposición, secretarios generales y jefes de bancadas. Al igual que el pasado lunes, nuevamente el motivo del encuentro fue analizar el megaproyecto económico del gobierno del Presidente José Antonio Kast, que por estos días se está tramitando en Valparaíso.

    Hasta la sala 315 de la Cámara de Diputados arribaron los representantes del Partido Socialista (PS), Partido Comunista (PC), Frente Amplio (FA), Partido Por la Democracia (PPD), Partido Liberal (PL) y la Democracia Cristiana (DC).

    Dentro de la reunión, como ha sido la tónica, los dirigentes políticos de la oposición manifestaron sus reparos con la propuesta del gobierno de Kast, así como la idea de mantener la coordinación política que iniciaron en marzo.

    Al mismo tiempo, también hubo consenso en que no solo se deben quedar en la crítica política a la tramitación de la iniciativa promovida por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Tampoco, plantearon, se deben conformar con las indicaciones que se presentarán en los próximos días a la megarreforma de Palacio, sino que elaborar sus propias propuestas, cuya ausencia se ha cuestionado al interior del sector.

    También hubo un mayor consenso en rechazar la idea de legislar el megaproyecto del gobierno de Kast, salvo la Democracia Cristiana, cuyo timonel, Álvaro Ortiz, indicó tras la cita que mantienen en evaluación su voto a la espera de la respuesta que les entregue La Moneda a la propuesta que le presentaron el lunes pasado a los ministros del comité político.

    Ortiz, quien participó de la reunión, contrarió así a la senadora y timonel del PS, Paulina Vodanovic, quien había planteado que existía un acuerdo, desde la DC al PC, de rechazar la idea de legislar.

    De esta manera, los democratacristianos insistieron en supeditar su postura ante la idea de legislar en la respuesta que les dé el gobierno, pese a las presiones que se han dado no solo desde las directivas de la oposición, sino que también desde la propia Falange.

    Por ejemplo, este martes en el mismo Congreso de Valparaíso la bancada de la DC se reunió con la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, en representación de los jefes comunales democratacristianos.

    Pizarro almorzó con los parlamentarios para manifestar la postura contraria que tienen los alcaldes DC con el megaproyecto de Kast, en particular con cómo abordan las materias de contribuciones y cómo ellos creen que afecta al fondo común municipal.

    La espera por ir al TC

    En paralelo, la oposición también sigue su evaluación respecto de ir o no al Tribunal Constitucional (TC) para frenar la iniciativa emblema de Kast.

    Sin embargo, la idea de acudir inmediato al TC se apaciguó por estos días. En lugar de eso, ahora primó la intención de esperar y tomarse todo el tiempo posible para activar esa ofensiva constitucional.

    Esto, en parte, porque al interior de las bancadas son conscientes de que si van ahora al organismo deberán esperar a que el proyecto termine su tramitación para que se revise la propuesta, lo que puede dejar en espera por un buen tiempo esta arremetida.

    Entre las posibles jugadas de la oposición no se incluyó la nueva variable que implicó el informe emitido por la Cámara de Diputados en la noche de este martes, documento que recomendó la admisibilidad de la iniciativa, pues consideran que esta no implica una vulneración al régimen constitucional.

    Más sobre:OposiciónPSFAPCPPDDC

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