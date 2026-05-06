La presión sobre la DC para alinearse con la oposición y rechazar el megaproyecto de Kast

Santiago 4 de mayo 2026. La bancada de la Democracia Cristiana arriba a La Moneda para sostener una reunion con Hacienda e Interior para presentar propuestas en el marco de la reforma en discusion. Dragomir Yankovic/Aton Chile

Hasta el Congreso llegó este martes la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro. La militante de la Democracia Cristiana viajó a Valparaíso para reunirse, a nombre de todos los jefes comunales de la tienda, con la bancada de diputados de su partido y empujar la idea de que los parlamentarios se opongan al megaproyecto del gobierno de José Antonio Kast.

Esto en medio de coqueteos de la DC con el Ejecutivo por esta materia, lo que los motivó este lunes a llegar a La Moneda para entregar su propia propuesta económica y conectar a sus técnicos con los del Ministerio de Hacienda que lidera Jorge Quiroz, para así analizar posibles modificaciones en conjunto.

Esto incomodó a varios falangistas, partido que se ha definido como opositor al gobierno de Kast. En ese contexto la alcaldesa Claudia Pizarro almorzó con los diputados del comité parlamentario de la DC e independientes, donde puso sobre la mesa su malestar con lo que propone el megaproyecto de La Moneda en materia de contribuciones, un aspecto sensible para los jefes comunales.

“La DC debería rechazar este proyecto”, afirmó al respecto la alcaldesa de La Pintana.

“Estamos súper preocupados por la ley que se está presentando y que se va a discutir, que tiene que ver también con el fondo común municipal y su merma. La derecha tiene los votos para aprobar esta reforma, sin embargo los parlamentarios democratacristianos han tratado de hacer indicaciones sabiendo de igual forma que se va a votar esta ley”, agregó sobre de su encuentro con los diputados de la DC.

Por su parte, el diputado DC, Jorge Díaz, presente en el almuerzo con Pizarro, planteó que “esta preocupación no solo la tiene la alcaldesa de La Pintana, sino que los de la DC en general, sobre cómo se va a ver afectado el fondo común municipal”.

“Nosotros recibimos la postura de los alcaldes de la DC, donde ellos manifiestan que están absolutamente en contra de la manera en cómo está redactada la norma. Cada uno podrá tener una opinión, lo que les afecta a ellos es, en específico, la eliminación del impuesto territorial”, complementó Jorge Díaz.

La idea de La Moneda es despachar su megaproyecto con los respaldos de tiendas de la oposición como el Partido de la Gente y la Democracia Cristiana. En el resto de la oposición se ha impuesto la opción de rechazar incluso la idea de legislar la ambiciosa iniciativa del gobierno de Kast.

De hecho, han organizado encuentros entre las directivas de partidos de la oposición para empujar la negativa del sector a la reforma de Palacio. La DC ha sido parte de estas citas e incluso su secretaria nacional, Alejandra Krauss, se conectó por Zoom a la reunión que se realizó este lunes en la sede del Partido Socialista.

En ese sentido, algunos dirigentes de la oposición ven con preocupación los acercamientos de la bancada DC con La Moneda. En esa línea hay algunos timoneles, como Paulina Vodanovic del PS, que buscarán conversar con el jefe de la Democracia Cristiana, Álvaro Ortiz, para abordar esta situación.

En el pasado La Moneda ya contó con votos de la democratacristianos para aprobar las medidas de mitigación anunciadas ante el alza del precio de las bencinas.

La DC se ha convertido en un blanco clave para Palacio a la hora de tramitar sus proyectos en el Congreso, lo mismo que algunos parlamentarios del PPD y otros independientes vinculados a la oposición. El despliegue en el Parlamento de La Moneda ha sido encabezado principalmente por los ministros José García Ruminot, Claudio Alvarado y Jorge Quiroz.