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    “Nos van a llevar a una crisis”: parlamentarios de oposición reaccionan al informe del CFA que advierte riesgos de la megarreforma de Kast

    Distintos diputados y senadores opositores endurecieron sus críticas al proyecto estrella del gobierno luego de la exposición del Consejo Fiscal Autónomo, que señaló nueve riesgos para la economía.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Valparaiso, 21 de abril 2026 Sesion de la Camara de Diputados Sebastian Cisternas/Aton Chile

    Distintos diputados y senadores de oposición reaccionaron al crítico informe expuesto por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) sobre la megarreforma de reconstrucción y reactivación económica del gobierno de José Antonio Kast.

    La presidenta del organismo, Paula Benavides, expuso ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, donde se señaló que el proyecto presenta nueve riesgos para la economía.

    En su evaluación, el organismo advierte que, sin considerar ese crecimiento, la iniciativa genera un déficit fiscal persistente en todo el horizonte, con un peak de 0,71% del PIB en 2030 y de 0,43% en 2050. Incluso incorporando el efecto positivo del crecimiento -estimado en una mejora de hasta 0,41% del PIB en 2030-, el balance fiscal seguiría siendo negativo en torno a 0,3% del PIB en ese año.

    Además, el CFA alerta que entre 2026 y 2031 el proyecto tendría un impacto fiscal neto negativo, por lo que requeriría fuentes de financiamiento adicionales no contempladas en la iniciativa. En ese marco, identifica nueve riesgos fiscales directos, entre ellos el costo de la rebaja del impuesto corporativo, el alto impacto del crédito tributario al empleo y la exención de IVA a viviendas, junto con presiones de gasto y posibles menores ingresos. A esto se suman riesgos indirectos, como la incertidumbre sobre el crecimiento proyectado y su capacidad de traducirse en mayor recaudación, lo que —según el organismo— pone en duda la sostenibilidad fiscal del proyecto en el mediano plazo.

    Reacciones opositoras

    Ante lo anterior, distintos legisladores reaccionaron a lo expuesto por el organismo técnico e independiente.

    La diputada del Frente Amplio (FA) Emilia Schneider compartió un gráfico que se usó durante la presentación con los ajustes de distintas partidas presupuestarias, donde Educación y Salud, lideran los recortes.

    “Esta es la magnitud del recorte que impulsan Kast y Quiroz. Fíjense en Salud y Educación, presupuestos que como FA pedimos no se tocaran, como mínimo”, partió diciendo.

    “Es hora de que el gobierno le hable de frente a Chile y diga de dónde vendrán estos recortes, qué prestaciones se verán afectadas y que beneficios y derechos perderá la gente. Esto es inaceptable y nos debe llamar a la oposición a actuar unidos contra el plan Quiroz”, planteó.

    Su par, Gael Yeomans, afirmó que “el Consejo Fiscal Autónomo acaba de señalar que la reforma tributaria del gobierno de Kast genera un impacto fiscal negativo y que se necesitan fuentes de financiamiento relevantes y permanentes que no están en el proyecto”.

    “Si se aprueba nos van a llevar a una crisis como país. Ese es el costo que nos quieren hacer pagar con tal de beneficiar al 1% más rico”, agregó la diputada frente amplista.

    A su vez, el diputado Carlos Bianchi (ind.) afirmó que la presentación del consejo “fue maciza” y que “le acaba de tirar la cadena a la reforma tributaria del gobierno”.

    “Lo que dijo hoy el CFA es que no existe ninguna medida que garantice en algo el anhelado y esperado crecimiento que ha anunciado el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, más todo lo contrario", afirmó Bianchi.

    “Lo que estas medidas que tienen que ver con la rebaja tributaria, y que tiene que ver con todas las demás medidas -reintegración, entre otras- en nada van a atraer mayores recursos para los próximos años, más todo lo contrario”, dijo Bianchi en declaraciones en CNN Chile.

    En esa misma línea, planteó que “Chile se va a seguir endeudando y por lo tanto, el forado de $4.400 millones que provoca esta rebaja tributaria y la reintegración, no hay como compensarla”.

    El diputado socialista Daniel Manouchehri (PS) agregó que “el veredicto del Consejo Fiscal Autónomo sobre la Ley de los súper ricos del gobierno de Kast es brutal: no está financiada, no trae nada bueno para el país y nos lleva a un hoyo”.

    “Solo asegura déficit, deuda y recortes en Salud, Educación, Vivienda y Pensiones. Ni el crecimiento que prometen cubre la reforma. Lo dice el CFA", indicó.

    “Es ideología pura: gana el 1%, el 99% paga las consecuencias. Y el CFA fue claro: ‘los costos son ciertos y predecibles, los beneficios inciertos, graduales y condicionales’. Llevamos semanas diciéndolo. Hoy lo advierte un órgano técnico muy serio. Un presidente que piense en Chile retiraría de inmediato este proyecto, o sacaría al ministro Quiroz, quien es un riesgo para Chile", agregó.

    A su vez, la senadora comunista Karol Cariola sostuvo que “déficit hasta el 2031. Es lo que advierte el Consejo Fiscal Autónomo en caso de ser aprobado el proyecto denominado Plan de Reconstrucción Nacional".

    “El gobierno insiste en hipotecar el bienestar futuro y los derechos sociales: con más gasto, menos sostenibilidad y desfinanciamiento público”, agregó Cariola.

    También desde el PC, el diputado Boric Barrera señaló que “el CFA nos da advertencias de una serie de peligros en relación a la situación fiscal, y que lo han dicho también otros organismos como el Fondo Monetario Internacional, o sea, ni siquiera son organismos que podamos decir que son de izquierda, que son comunistas”.

    “Es el Consejo Fiscal Autónomo, es el Fondo Monetario Internacional, que nos está advirtiendo los peligros de esta reforma, que nos están dando argumentos técnicos y le están diciendo al gobierno que es irresponsable votar este proyecto en las condiciones actuales, porque falta, por ejemplo, el informe de las finanzas públicas que sale el 12 de mayo y recomiendan que esto no se vote hasta que tengamos esos números”, planteó.

    Más sobre:CFADiputadosSenadoresMegarreformaGobiernoJorge Quiroz

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