Pensiones: Marshall responde críticas de las AFP y pide a senadores aprobar pronto traspaso del SIS al Fondo Autónomo

La ley de reforma previsional definió que en agosto de 2026 el actual Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) pasará a ser una de las prestaciones del Seguro Social, absorbiendo la prima de cargo del empleador que actualmente lo financia, que ha fluctuado entre 1,3% y 2,3% de la renta imponible, con un promedio de 1,5% en los últimos años.

Así, desde 2026 “dicho seguro será financiado por el Fondo Autónomo de Protección Previsional (Fapp), mediante la cotización que realicen los empleadores al Seguro Social previsional”, establece la reforma. Esta cotización será del 2,5%, pero también irá a financiar la compensación a las mujeres por su mayor expectativa de vida.

Por eso, en junio de 2025 el gobierno anterior ingresó un proyecto al Congreso que regula y permite el traspaso del SIS al Fapp, el organismo público, de carácter técnico y autónomo, encargado de gestionar el Seguro Social.

Ese proyecto no avanzó en la administración anterior, y sigue en su primer trámite constitucional, pero este martes se retomó el debate en la comisión de Hacienda del Senado. Bajo este escenario es que el presidente del Fapp, Enrique Marshall, acudió a presentar a la instancia, donde pidió a los senadores que el proyecto se pueda aprobar este año.

MARIO TELLEZ

“Lo que sí es importante, es que se pueda aprobar esto prontamente, porque nosotros tenemos que preparar la licitación 2027, y queremos que esa licitación se haga bajo las mejores condiciones posibles, que se genere competencia, en fin. Para eso, necesitamos que este proyecto esté aprobado en el curso de este año”, enfatizó. Y recomendó: “Podría haber posteriormente otro proyecto que se haga cargo de otros temas, otros aspectos, eso es perfectamente posible”.

Esto último, entre otras cosas, lo dijo en referencia al debate que se generó el año pasado desde la industria aseguradora y algunos expertos, quienes esperaban que la iniciativa del Ejecutivo incorporara cambios de fondo al funcionamiento del SIS, y que no sea un mero traspaso.

Marshall también deslizó que el Fapp buscará hacer cambios en la licitación del SIS. “Este seguro, que era propiamente un seguro hasta hace unos años atrás, derivó en un seguro que opera bajo un régimen de administración. Eso quiere decir que el riesgo no está siendo asumido 100% por las compañías de seguros, sino que hay una administración. Bajo ese régimen, el riesgo en última instancia lo estaban asumiendo los empleadores. Es decir, si subía, si había una siniestralidad mayor, si los costos subían, ese costo lo asumían los empleadores”, explicó. Pero dijo que ese riesgo ahora lo tendría que asumir el Fondo.

Por eso confidenció que, según han conversado internamente en el consejo del Fapp, “la idea, en el mediano plazo, es que esto vuelva a ser un seguro, y salirnos de este esquema de administración”.

De hecho, comentó que lo conversaron con la industria aseguradora “y están abiertas a que esto sea así, no es un proceso que podamos implementar de la noche a la mañana, porque hay elementos que requieren cierta gradualidad. También nos interesa que haya la máxima competencia posible entre las compañías de seguros”.

Sostenibilidad financiera

Marshall fue más allá en su presentación, y explicó lo que significará para el Fapp la incorporación del SIS. “Es un factor de máxima importancia para efectos de la sostenibilidad (financiera) del Fondo Autónomo”, sostuvo.

Y dio un antecedente: “el año 2027, el 40% de los ingresos del fondo se va a destinar al pago del seguro. Estamos hablando de una partida grande, importante, entonces tenemos que monitorear con mucha atención”, dijo.

El presidente del Fapp detalló que “el primer informe actuarial, va a estar (listo) más bien a fines de 2027, no antes”. Sobre esto último, explicó que “la ley contempla que estos estudios hay que hacerlos cada tres años. Nosotros creemos que vamos a estar un poquito antes de ese plazo, pero no antes de fines del próximo año”.

Añadió que “nosotros estamos en disposición de aportar técnicamente, pero entendemos que es un tema que a estas alturas, antes de tener el informe actuarial, se escapa un poco de nuestras manos. Estamos en disposición de colaborar, si se constituye una mesa técnica, en fin”.

La respuesta a las AFP

Cuando se presentó el proyecto de ley, las AFP acusaron al gobierno anterior de no haber cumplido con lo que prometía la reforma previsional.

Pablo Vasquez R

La entonces presidenta de las AFP, Paulina Yazigi, en ese momento criticó que, si bien la ley que reforma el sistema de pensiones prometía “el pleno traspaso del SIS” al Seguro Social, argumentó que eso en la práctica no ocurría con el proyecto, dado que las AFP seguirían teniendo un rol en dicho asunto, básicamente en temas operativos. Así, pidió a los senadores que se traspase todo.

Marshall no mencionó directamente a las AFP, pero sí aludió a esa crítica. “Ha habido una argumentación a nivel de opinión publica, en el sentido que se le traspasaran al Fondo Autónomo también tareas operacionales. Aquí hay tareas operaciones, por ejemplo, la gestión de las comisiones medicas que determinan la invalidez. Nuestra opinión, en principio es que, si se trasladan al fondo tareas operacionales, eso generaría hoy día una tensión”, dijo Marshall.

Y lo argumentó así: “Estamos empeñados a hacer las cosas que ya nos encomendó la ley. Si se nos agregan tareas de esa magnitud, creo que tensionarían al Fondo, desviarían la atención de lo que es principal, que es asegurar el financiamiento y la sostenibilidad”.

MARIO TELLEZ

Es más, comentó que hoy el Fapp tiene “una dotación de 45 personas, y dijo que esperan no superar las 65 personas a futuro. ”Si tuviésemos que asumir tareas operacionales, tendríamos que abrir oficinas desde Arica a Punta Arenas, para recibir solicitudes, para atender reclamos, para manejar comisiones médicas que están distribuidos a lo largo de todo el país, entonces ya no seríamos 65, seríamos 300 o 400 personas”, argumentó.

Al respecto, dijo que “los fondos para financiar todo eso tendríamos que girarlos del Fondo, serían los cotizantes los que estarían financiando. Entonces, creemos que es un tema que hay que analizar con detención, no queremos eludir tareas ni responsabilidades, pero queremos advertir que hoy estamos con tareas importantes de constitución, de instalación, de puesta en marcha, y agregarnos tareas de ese tipo sería...”.

Más adelante en la sesión, Marshall fue incluso más enfático: “Asumir tareas operacionales no solo implica más recursos, que no tenemos, capacidades que no hemos establecido, sino que también habría un desvío del foco del mandato”, comentó. “No solo vemos un tema de recursos, que habría que sacar de algún lado, pero también un tema de mandato, de foco, de desvío de atención”, puntualizó.