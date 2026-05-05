Estos son los descuentos de hasta $300 por litro de bencina vigentes en mayo

Con la llegada de un nuevo mes se suelen activar o renovar los descuentos en bencina que ofrecen las estaciones de servicio, que permiten ahorrar pesos por litro en cada carga.

Se trata de convenios que se activan en los establecimientos al usar determinados medios de pago asociados, o al realizar la compra en un día de la semana en concreto.

Revisa a continuación cuáles son las promociones que mantienen Copec, Shell y Aramco durante mayo, según comunican las empresas mediante sus respectivos sitios web y redes sociales.

Descuentos en Copec

App Copec : $30 de descuento por litro con cupones disponibles en la aplicación de Copec.

Caja Los Andes : $10 de descuento por litro todos los días pagando con Copec Pay y $15 ingresando el código web de Caja Los Andes.

Bice : $100 de descuento todos los domingos pagando con Tarjeta de Crédito Limitless asociada a la app.

Mach : descuento de $100 por litro todos los sábados usando Machbank crédito a través de la app Copec.

Santander Consumer : $100 de descuento por litro de viernes a domingo para clientes titulares de crédito automotriz Santander Consumer con pago al día. El beneficio se facilita a través de un código que se envía al email.

Tenpo : $50 de descuento por litro los viernes pagando con Tarjeta Tenpo Mastercard.

Banco BCI : 7% de cashback de descuento todos los jueves pagando con tarjeta de crédito BCI mediante la app Copec, con tope de $7.000.

Coopeuch : $100 de descuento por litro todos los jueves pagando con tarjetas de débito y prepago Dale Coopeuch y $200 al pagar con tarjetas de crédito Coopecuh.

Automóvil Club : $50 de descuento por litro los miércoles para socios del Plan Movilidad en estaciones adheridas y pagando con tarjetas asociadas a la app Copec.

Scotiabank : $100 de descuento por litro todos los miércoles pagando con tarjeta de crédito Visa Scotiabank asociada a la app Copec.

Banco Internacional : $100 de descuento por litro todos los martes, pagando con tarjeta Mastercard Clásica, Gold o Black de Banco Internacional asociada a la app Copec.

Itaú : $100 de descuento por litro todos los martes pagando con Tarjetas de Crédito Legend y utilizando un código enviado por el banco.

Cencosud Scotiabank: todos los lunes se ofrece un descuento de hasta $100 por litro pagando con tarjeta Cencosud Scotiabank asociada a la app Copec.

Jumbo Prime: $100 de descuento por litro todos los lunes, a través de códigos enviados desde Jumbo Prime.

Descuentos en Shell

Mercado Pago : $100 de descuento por litro los lunes pagando con la cuenta Mercado Pago, con máximo una carga de 40 litros al mes.

Tarjeta Lidder Bci : $100 de descuento por litro cada martes pagando con Tarjeta Lider Bci mediante la App Shell, con tope de $4.000 en una carga diaria y dos cargas mensuales.

Tenpo : hasta $300 de cashback por litro de combustible cada viernes, con máximo $4.000 por carga diaria y dos cargas mensuales, a través de la App Shell.

Scotiabank : hasta $200 por litro de combustible los sábados, pagando con Tarjeta de Crédito Visa con tope de 50 litros en una carga diaria y cinco cargas mensuales, a través de la App Shell.

Banco Bice : los domingos se dispone de un descuento de $100 por litro pagando con tarjetas de crédito Bice, a través de la App Shell, con tope de $5.000 en una carga mensual.

Banco Security : $100 de descuento por litro cada domingo pagando con Banco Security a través de la App Shell, con tope de $5.000 en una carga.

Cumpleaños: los usuarios de la App Shell pueden recibir un $50 de descuento por litro durante los siete días después de su cumpleaños. El tope es de una carga de máximo 70 litros.

Descuentos en Aramco