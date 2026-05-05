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    Wall Street alcanza nuevos máximos históricos pero el Ipsa cierra la jornada con números rojos

    Las intenciones de Estados Unidos de mantener la paz en el estrecho de Ormuz aliviaron la tensión en Wall Street. A pesar de esto, el Ipsa cerró nuevamente con pérdidas y sin conocer los resultados de empresas que serán publicados hoy.

    Valeria VegaPor 
    Valeria Vega
    El Nasdaq también llegó a niveles inéditos gracias al sector de semiconductores. Brendan McDermid

    Las acciones estadounidenses volvieron a subir hoy martes y dos de los principales indicadores de Wall Street se ubicaron en nuevos máximos históricos, en una jornada marcada por los buenos

    El S&P 500 cerró las operaciones con un alza de 0,81%, situándose en unos inéditos 7.268 puntos, mientras que las acciones tecnológicas del mercado Nasdaq cerró con un salto de 1,03%, gracias al buen desempeño que mostraron las firmas de semiconductores.

    El indicador de industriales Dow Jones, por su parte, cerró con una ganancia de 0,65%.

    A pesar de los nuevos enfrentamientos durante la jornada en el estrecho de Ormuz, Estados Unidos aseguró que se mantiene el alto al fuego, lo cual alivió los mercados mundiales, especialmente el del petróleo.

    Petróleo e IPSA a la baja

    Al cierre de esta edición, el crudo WTI que se cotiza en Nueva York y sirve como referencia para Chile, se ubicaba en US$102,27 el barril, lo que supone una baja de 3,9% en relación a la jornada previa. El barril Brent del mar del norte que se cotiza en Londres, se transó en US$110,45 el barril, una caída de 2,99%.

    En Chile, la Bolsa de Santiago no se sumó a la fiesta y en medio de la entrega de los balances de las empresas locales para el periodo enero-marzo, el IPSA se despidió de la sesión con una baja de 0,2%, hasta los 10.692,270.

    Afectaron al índice selectivo el mal desempeño de BCI (-2,16%), Santander (-2,15%) y Cencosud (-2,85%), que pesaron más que las ganancias de CCU (3,13%), SQM (2,4%), Vapores (2,3%) y Entel (2,1%), que ayer reportó un alza de 20% en sus ganancias.

    Más sobre:mercadosIpsaWall Streetpetróleo

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