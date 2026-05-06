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    Irán afirma que sus puertos pueden prestar asistencia a los buques mercantes en el estrecho de Ormuz

    La Organización Portuaria y Marítima iraní manifestó su “plena disposición” a prestar diferentes servicios a las embarcaciones, en lo que es el reflejo del apoyo de Teherán a un paso seguro en un punto clave para el comercio marítimo mundial.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Embarcación de la Guardia Revolucionaria de Irán en aguas del golfo Pérsico. Foto: Europa Press/Contacto/Rouzbeh Fouladi - Archivo.

    Las autoridades iraníes indicaron este miércoles que los puertos del país están “plenamente preparados” para proporcionar servicios marítimos y médicos, como también asistencia técnica a los buques comerciales que se encuentran en el estrecho de Ormuz y aguas de la zona.

    La Organización Portuaria y Marítima de Irán manifestó su “plena disposición” a prestar servicios tales como el suministro de provisiones, combustible y servicios sanitarios, así como los artículos autorizados necesarios para sus reparaciones, en un comunicado difundido a través de la agencia de noticias estatal IRNA.

    El organismo recalcó que el anuncio refleja el apoyo de Teherán a un “paso seguro y sostenible de los buques mercantes a través de uno de los puntos” clave en el comercio marítimo mundial.

    El mensaje iraní llega después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidiera suspender su iniciativa Proyecto Libertad para facilitar la salida de las naves atrapadas en Ormuz, asegurando avances en las negociaciones entre ambos países.

    Este mismo miércoles, Trump además informó que las dos partes han mantenido “conversaciones muy positivas en las últimas 24 horas”, apuntado así a un inminente acuerdo para poner fin al conflicto desatado el 28 de febrero, cuando EE.UU. e Israel atacaron al país asiático.

    Más sobre:IránPuertosEstrecho de OrmuzOrganización Portuaria y MarítimaBuquesDonald TrumpProyecto Libertad

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