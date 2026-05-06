“Este es un mal proyecto”: presidentes de partidos de oposición se reúnen y mantienen rechazo a megarreforma

Presidentes de partidos y jefes de bancadas de oposición se reunieron en el Congreso Nacional, tras ello anunciaron que persistirán en votar contra el proyecto del gobierno denominado Plan de Reconstrucción Nacional.

En la salida de la instancia, que incluyó desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, la presidenta de Frente Amplio, Constanza Martínez, calificó a la administración de José Antonio Kast como “imprudente” e “irresponsable” por insistir en la megarreforma a pesar de las opiniones de economistas e instituciones como el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) que detectó nueve riesgos para las arcas fiscales.

“Plantea propuestas que son caras y que son malas y que además no tienen sustento de ningún tipo, ni nuestro Consejo Fiscal Autónomo, ni siquiera el FMI está de acuerdo con este proyecto de ley. Por eso el llamado es urgente, es que el gobierno entienda que tiene que sacar el pie del acelerador y poder discutir con la sociedad un proyecto que va a tener consecuencias gravísimas para nuestro país”, expresó la timonel del FA.

“Le pedimos al gobierno que entienda que este no es un problema entre técnicos simplemente, sino que está teniendo una consecuencia directa en las familias, que logremos discutir el proyecto en profundidad y, por eso, hoy día tenemos la convicción como oposición de que lo más responsable con las familias chilenas es rechazar este proyecto de ley”, añadió.

Por su parte, la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Vodanovic, indicó que el objetivo de la reunión es “mantener una coordinación permanente, como lo hemos venido haciendo, no solo en relación con el proyecto mal llamado de reconstrucción nacional —que en realidad es una reforma tributaria, como todos conocen—, sino también respecto de otros temas".

“En lo concreto, como sector, hemos escuchado a distintos actores, tales como las pymes y los trabajadores, y vamos a seguir haciéndolo, aún cuando la Comisión de Hacienda de esta Cámara no quiera convocarlos ni oírlos”, apuntó.