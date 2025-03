Pedro Pascal ante su película más grande: los detalles de su cinta con Robert Downey Jr., Ian McKellen y Florence Pugh

Pedro Pascal ya lo había adelantado. En su última visita al festival SXSW, la estrella contó que ya se estaba mensajeando con Robert Downey Jr. y que su colega incluso le había enviado una selfie. Un paso previo a encontrarse cara a cara en Londres.

Allí ambos filmarán Avengers: Doomsday, la superproducción en que uno dará vida a Reed Richards / Sr. Fantástico y el otro encarnará a Doctor Doom, uno de los grandes villanos de los cómics de Marvel.

Foto: Jesse Grant/Getty Images for Disney

Este miércoles, a través de las redes sociales, se realizó una transmisión en vivo de casi cinco horas y media en que el estudio detalló la identidad de 27 actores que participarán en la superproducción dirigida por Anthony Russo y Joe Russo. Las últimas sillas en revelarse fueron las de James Marsden, Channing Tatum y Pedro Pascal, para terminar con la de Robert Downey Jr. y él mismo haciendo un gesto de silencio a la cámara.

Si Downey Jr. regresará a la popular franquicia para asumir un personaje distinto a Iron Man –al que interpretó entre 2008 y 2019– y Ian McKellen y Patrick Stewart retomarán sus papeles de X-Men, Pascal llega en un pie diferente: aún no ha aparecido en la saga, por lo que comenzará el rodaje de la nueva Avengers sin haber observado la reacción del público a su versión de Reed Richards / Sr. Fantástico. Lo mismo le ocurrirá a los otros miembros de Los Cuatro Fantásticos: Vanessa Kirby (Sue Storm / Mujer Invisible), Joseph Quinn (Johnny Storm / La Antorcha Humana) y Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm / La Mole).

El debut del cuarteto será en Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos, la película que se estrenará en los cines chilenos el próximo 24 de julio. Una de las singularidades de la historia es que la familia de superhéroes no proviene del mismo universo que los Avengers originales, sino que de un mundo retrofuturista inspirado en la década de 1960. Enfrentados a su mayor desafío, deberán defender la Tierra de dos amenazas: Galactus (Ralph Ineson) y su enigmática Heralda, Silver Surfer (Julia Garner).

Foto: © 2025 20th Century Studios / © and ™ 2025 MARVEL.

Esa cinta será su introducción ante el público que en mayo de 2026 irá a las salas a ver Avengers: Doomsday y que ansia conocer la nueva conformación del grupo de superhéroes. Sin Tony Stark (Robert Downey Jr.) ni Natasha Romanoff (Scarlett Johansson), el equipo tendrá que adoptar una forma diferente. También debe resolverse si volverán o no Mark Ruffalo (Hulk), Chris Pratt (Star-Lord), Tom Holland (Spider-Man), Brie Larson (Capitana Marvel) y Jeremy Renner (Hawkeye), todos ausentes del anuncio de Marvel Studios.

“¿Tendrán la misma química que el grupo que Tony Stark reunió inicialmente o los nuevos Avengers se sentirán menos como los Héroes Más Poderosos de la Tierra y más como una banda de covers que interpreta viejos éxitos sin la magia original?”, se preguntó el medio Variety, remarcando que Pascal, Kirby, Quinn y Moss-Bachrach “tienen un peso enorme sobre sus hombros”.

El arribo del intérprete chileno al set de Avengers: Doomsday se concretará después de varias semanas de intensa promoción de la segunda temporada de The last of us. Este lunes se realizó la avant premiere en Los Angeles y le esperan otras actividades antes del debut del primer capítulo (domingo 13 de abril en HBO y Max). Ambientada cinco años después del final del primer ciclo, la historia sigue la fracturada relación entre Joel Miller (Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) después de que ambos se asentaran en una comunidad en Jackson, Wyoming.

Foto: Jeff Kravitz/FilmMagic for HBO

El actor chileno suma otros compromisos en su agenda. En junio llegará a los cines con Materialists, el nuevo filme de Celine Song (Vidas pasadas), y más adelante se lanzará Eddington, un western dirigido por Ari Aster (Midsommar) en que compartirá con Joaquin Phoenix y Emma Stone. Luego, también en mayo de 2026, arribará a las salas con The Mandalorian & Grogu, la primera película de Star Wars en siete años.

A todo eso probablemente se sumará la campaña para los Emmy 2025, donde hace tres años The last of us totalizó 24 nominaciones y Pascal postuló por primera vez como Mejor actor de serie de drama.