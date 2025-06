El ninguneo de Holger Rune a Nicolás Jarry: “En condiciones normales le gano nueve de cada diez veces”

Nicolás Jarry consiguió este lunes una importante victoria en Wimbledon. El chileno consiguió imponerse a Holger Rune, octavo del ranking ATP, tras superarlo por 4-6, 4-6, 7-5, 6-3 y 6-4 después de tres horas y 33 minutos de competencia.

Claro que después del partido el tenista danés apuntó a sus complicaciones físicas como un factor clave en la eliminación a manos de la raqueta nacional. “Creo que empecé bien el partido, jugando bien. Luego el tercer set fue un poco desafortunado. En el cuarto parcial empecé a sentir la rodilla y me trataron. Desde ese momento, ya nunca fui capaz de sacar y golpear mi revés como fui capaz de hacer en los dos primeros sets”, señaló en la conferencia de prensa posterior al duelo.

Luego, indicó que esta dolencia ya le había causado malestares con anterioridad. “Lo he tenido antes, pero hacía mucho que no lo tenía, no lo sé. Sé lo que es, y especialmente jugando extremadamente bajo en la hierba, puede molestar esa zona. Obviamente no esperaba que remontara, pero eso puede pasar. Vamos a ver, voy a comprobarlo ahora con el médico y el fisio y tomaré una decisión. Es algo que he tenido antes, tenemos que comprobarlo con los médicos”, apuntó.

Más adelante, tras ser consultado por el nivel de juego de Jarry, Rune lanzó que “Si juego normal, le gano nueve de cada diez veces, con todos mis respetos para Nicolas Jarry. Obviamente hoy no lo he tenido demasiado fácil con mi rodilla, pero sí, no ha sido genial”, cerró.