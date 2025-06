Rod Stewart se recupera con aplaudido show en Glastonbury y antes de su arribo a Chile

Había preocupación por Sir Rod Stewart (80), el legendario cantante británico se encuentra realizando su gira de despedida de los escenarios masivos, One Last Time. Pero, desafortunadamente para él, se ha visto aquejado de problemas de salud que lo han obligado a cancelar presentaciones.

Stewart había cancelado su presentación del 1 de junio. Un concierto que era parte de su residencia en el Coliseo del Caesars Palace, de Las Vegas. Días después, canceló el del 5 de junio. Y luego, el 7 de junio, Stewart anunció en las redes sociales la cancelación de cuatro conciertos y la reprogramación de otros dos, todos en EE.UU. En aquella ocasión, afirmó: “Sigo recuperándome de la gripe”.

Al parecer el cuadro que lo obligó a cancelar parte de su gira quedó atrás, porque Stewart reapareció este domingo 29 de junio en el marco del Festival Glastonbury. Y si existían dudas, el cantante se encargó de despejarlas.

“A sus 80 años, Rod Stewart se ha ganado el derecho a hacer las cosas a su manera. Y si eso significa convertir Glastonbury en una discoteca de Las Vegas durante 90 minutos, que así sea -señala la reseña de BBC-. La estrella actuó en el codiciado ‘espacio de leyendas’ del festival el domingo por la tarde, ofreciendo un espectáculo resplandeciente con trajes brillantes, solos de saxofón".

Eso sí, las reseñas apuntan que el paso de los años ha hecho mella en su voz. “‘¡La música nos une, necesitamos música, estamos de fiesta!’, declara Stewart, antes de lanzarse a Having a Party, de nuevo, lejos de ser uno de sus éxitos. Pero tiene buena voz, sobre todo teniendo en cuenta que canceló conciertos a principios de mes. Ayuda el hecho de que nunca haya tenido una voz clara ni estereotipada; los años se le notan, sobre todo, en su dificultad para mantener notas largas", apunta The Guardian.

“Pero a pesar de ser un intérprete físico, retorciéndose y lanzándose como uno de los Muppets más ágiles, confía la responsabilidad de ofrecer un espectáculo en el escenario a su grupo de encantadoras damas con vestidos cortos de lentejuelas, que también lo apoyan con coros, violín a menudo y alguna que otra actuación de Riverdance”.

The Independent fue bastante más duro en su apreciación: “Desafortunadamente, su famosa voz áspera y desgastada está ahora totalmente destrozada, y al principio le falta gran parte de la buena voluntad que impulsó a Diana Ross a superar adversidades similares en 2022. Durante una buena hora, a pesar del valiente trabajo de una serie de glamurosos coristas y radiantes violinistas con una atención deslumbrante, lejos del instrumento pinchado de Rod, a menudo es preferible pasar el concierto repasando mentalmente los títulos de las canciones en lugar de concentrarse demasiado en sus interpretaciones estremecedoras”.

De todos modos, Stewart se las arregló para darle un carácter especial al show con la aparición de invitados estelares: su excompañero en Faces, Ronnie Wood, la cantante escocesa Lulu y el líder de Simply Red, Mick Hucknall.

Así lo reseña el Guardian: “Descendemos, una vez más, al territorio de los crooners con Stewart dando la bienvenida a ‘Micky Boy’ de Simply Red para If You Don’t Know Me By Now. Hucknall es solo el primero de los invitados habituales de Stewart, el siguiente es Ronnie Wood para Stay With Me. Ver a estos viejos rockeros unidos al micrófono es uno de los momentos culminantes del set; Wood sigue tan hábil como siempre y el público, que comienza a flaquear en el calor seco y intenso, responde al impulso energético".

“Lulu se une a Stewart para Hot Legs, que alcanza la mejor nota como la más directamente tonta de sus canciones ‘sexys’. Lulu no teme llamar la atención sobre sus piernas, que bien podrían verse atractivas con unos pantalones blancos de borlas, pero la puesta en escena centra la atención en Stewart con fotos de él en su mejor momento, en shorts cortos y luciendo sus pins (como dirían los tabloides)“.

Rod Stewart y Mick Hucknall.

BBC agregó: “El set terminó con Sailing, la mega balada que llevó a Stewart a la cima de las listas de éxitos en 1976, mientras sus coristas se ponían gorras de marinero. Fue encantador, fue una tontería y fue inmensamente placentero. Si Stewart hubiera llevado esta legendaria máquina al mar, seguro, habría sido un crucero con incrustaciones de diamantes. Pero cuando el agua está tan tranquila, tiene una belleza propia”.

“Los suaves acordes del arpa marcan Sailing y, por supuesto, el final del concierto -apunta The Guardian-. Quizás sea el calor, pero el canto colectivo no es tan intenso como cabría esperar, pero Stewart tampoco ha perdido al público, que permanece apiñado, feliz de estar cerca de él y, por lo tanto, libre”.

El show de Glastonbury sirve para hacernos una idea de cómo será la próxima presentación de Stewart en nuestro país, en el marco del tramo latinoamericano de su gira de despedida con actuaciones en México, Colombia, Uruguay, Argentina. El show en Santiago de Chile está agendado para el próximo 19 de octubre en el Claro Arena, el renovado estadio del club Universidad Católica. Las entradas están disponibles vía Puntoticket.