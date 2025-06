Rod Stewart cancela show en Las Vegas por una enfermedad

Rod Stewart canceló su concierto en el Coliseo de Las Vegas la noche del domingo 1 de junio, a pocas horas del arranque, debido a una enfermedad no especificada.

El mismo cantante, compartió la noticia en una publicación en su cuenta de Instagram. “Lamento informarles que no me siento bien y mi espectáculo de esta noche en The Colosseum del Caesars Palace se reprograma para el 10 de junio”.

Stewart, de 80 años, tiene en agenda un show en el mismo lugar el jueves 5 de junio, seguido de conciertos los días 7 y 8. Luego, en el marco de su gira de despedida, pasará el verano boreal con presentaciones en California y Nevada.

Luego, volará hacia Reino Unido para una actuación en el escenario Pyramid del Festival de Glastonbury, donde se le sumará Ronnie Wood para una reunión de su banda Faces.

Rod Stewart estará esta temporada en Chile, con una presentación agendada para el próximo 19 de octubre en el Claro Arena, el renovado estadio del club Universidad Católica.