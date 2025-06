Cristián Campos responde a comparación con Karadima: “Él tuvo más de 100 denuncias por abuso. Yo tengo una que es falsa”

El actor Cristián Campos abordó el fallo judicial conocido el jueves 29 de mayo, respecto a una denuncia por abusos interpuesta por Raffaella di Girólamo.

Campos concedió una entrevista a Julio César Rodríguez, en el marco del programa Primer Plano. “Es un fallo absolutamente incomprensible”, aseguró.

El mentado dictamen estableció que “los hechos descritos, constituyen actos de evidente vulneración sexual”, no obstante, ”se sobresee total y definitivamente la presente causa (...)“.

Pese a ello, el actor insistió en su inocencia y cuestionó el fallo. “No hay nada que pruebe esos hechos. Él, de alguna forma, adscribiendo a una ideología de género, decide creer que eso es verdad. O sea, tenemos un juez que adscribe a una ideología de género. O sea, un juez se transforma en un difusor de una ideología de género, en alguien que, de alguna forma, deja de ser juez porque deja de tener ecuanimidad. (...) Por cierto, acá lo que hizo él fue imponer un principio en el fallo, lo que va contra lo que yo considero la justicia”.

Campos también abordó el quiebre con sus hijos, Pedro y Antonio Campos, quienes durante el proceso han apoyado a su hermana. “Porque están influenciados, porque están presionados, porque tienen una madre y una hermana muy dominante. Son mis hijos y yo fui muy buen papá con ellos. Pero hay una razón de fondo. Cuando la Raffaella les hace saber este cuento de que ella fue abusada, les entrega una carta donde cuenta esta historia y a renglón seguido ella sugiere, advierte o amenaza que ella podría tener una acción consigo misma y en caso de que eso ocurriera les pedía que se hicieran cargo de sus hijos si ella no estaba. Dime tú, ¿qué libertad de movimiento va a tener un hermano si una hermana le dice algo así?“, señaló.

Incluso reveló una conversación con su hijo Pedro. “Pedro me mandó una vez un WhatsApp y yo no se lo contesté. Que ellos dejaran de ver a mi hija, como que se me cortó algo adentro”.

Por lo mismo, señaló que “no me dan ganas de hablar con ellos. Esa cosa puntual con la Julieta es lo que me desafectó”.

Campos también abordó la comparación que lanzó en enero pasado el abogado Juan Pablo Hermosilla, quien representa a Di Girólamo, entre la situación del actor, con los abusos cometidos por el sacerdote Fernando Karadima.

“Lo que diga Juan Pablo Hermosilla me tiene sin cuidado. Además, forma parte del estilo de él de confundir las cosas”, señaló Campos. “Karadima tuvo creo que más de 100 denuncias por abuso. Yo tengo una que es falsa”.

Asimismo, el conductor Julio César Rodríguez le preguntó qué haría él, en el caso de que su hija Julieta (con la actriz María José Prieto), le confesara haber sido víctima de abuso.

“Terapia. Terapia. Esto de la psicología y la psiquiatría se ha desarrollado a tal punto que una persona que tiene tanta rabia y que tiene problemas, tiene que hacerse una terapia en serio porque es muy autodestructivo”, señaló.

Fue en ese momento, al hablar de su hija, en que Cristián Campos se quebró. “Ella ha tenido que vivir y hacerse fuerte y acortar su periodo de infancia viviendo una cochinada”.

Para el final, Campos señaló que pese a la cesantía, tiene ganas de seguir adelante. “Si Dios quiere me queda mucho todavía y tengo muchas ganas de terminar de criar a mi hija y de seguir trabajando”.