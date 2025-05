Rod Stewart confirma reunión de Faces con Ronnie Wood

Faces, el legendario grupo británico de finales de los sesenta y comienzos de los 70′, se reunirá con ocasión del Festival Glastonbury esta temporada.

La información fue confirmada por el cantante Rod Stewart, quien señaló que en el evento se reunirá en el escenario con su compañero de banda, el guitarrista de los Rolling Stones, Ron Wood.

“Hablo mucho con Woody”, dijo Stewart en charla con That Peter Crouch Podcast. “Hace poco, porque vamos a ir juntos a Glastonbury”.

Hace un tiempo que se ha rumoreado un reencuentro del grupo. De hecho, hace un mes, Wood y el baterista Kenny Jones confirmaron que han estado trabajando en 11 canciones para un nuevo álbum de Faces en 50 años.

“No lo veo salir este año. Pero sí el año que viene”, explicó Kenney Jones. “Todos hacemos cosas diferentes. Grabamos pequeños fragmentos aquí y allá. De repente, los Stones vuelven a salir de gira, Rod también…”.

Faces fue una prolongación de la banda Small Faces, tras la salida de Steve Marriott. Fue allí que entraron Stewart y Wood. Entre 1970 y 1973 publicaron 4 discos y entre sus canciones más reconocidas están Had Me a Real Good Time, Stay with Me, Cindy Incidentally, entre otras. Su carrera se extendió hasta 1975, cuando Stewart decidió probar suerte como solista, y Ron Wood se incorporó a los Stones.