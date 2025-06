Ana Lya Uriarte dice que Socialismo Democrático plasmará en programa de Jara “la visión de lo que deben ser las relaciones internacionales”

“Tenemos una adhesión ciudadana a una candidata que se presentó al electorado yendo mucho más allá de las fronteras y del ideario comunista. Eso nos permite a nosotros como Socialismo Democrático tranquilidad (de) hacer la tarea que corresponde, que es generar un programa de gobierno con el que gobernaríamos Chile, que sea representativo de todas las fuerzas del progresismo”.

De esa forma la extitular de la Segpres, Ana Lya Uriarte (PS), expresó, en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, sus impresiones tras el triunfo de la abanderada del Partido Comunista, Jeannette Jara, en las primarias del oficialismo.

La exministra del Trabajo consiguió el 60,1% de las preferencias electorales, doblando al apoyo conseguido por la carta del Socialismo Democrático, Carolina Tohá (PPD), quien sólo consiguió un 28% de los sufragios.

En este escenario, la desazón se tomó a los partidos de la centroizquierda y surgió el debate sobre cuál será el rol que tendrán en el proyecto de la candidata del PC.

Consultada, Ana Lya Uriarte afirmó: “Hoy, el día después, tenemos varias evidencias que Jeannette Jara traspasó, y con mucho, las fronteras del Partido Comunista”.

“Las traspasó en cuestiones que dicen relación con la manera de mirar una sociedad o de distanciarse de ciertos planteamientos con los cuales como Socialismo Democrático no estamos de acuerdo y que por supuesto vamos a plasmar en el programa, la visión por ejemplo de lo que deben ser las relaciones internacionales", aseveró.

“Evidentemente, se plantea la distancia que tenemos como Socialismo Democrático con el Partido Comunista, lo cual no es ninguna novedad porque sino estaríamos en el PC y no lo estamos, porque no adherimos a esa mirada de la sociedad y de la organización del poder”, dijo, agregando que “podemos dar la mayor tranquilidad y entregar la mayor confianza a quienes adhieren al mundo del Socialismo Democrático, que ese programa de gobierno va a representar la idea de progresismo y no partidista”.

En esa línea, ejemplificó con los casos de Venezuela y de China, manifestando las diferencias que la centroizquierda tiene con el Partido Comunista respecto a los regímenes que gobiernan esos países. “Recurro sin mayor esfuerzo a los informes de la alta comisionada de los DD.HH. de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, que dejó establecido en los informes qué es lo que ocurría en esos informes. Para nosotros lo que sucede en esos países es inaceptable”.

“Nosotros no aceptamos violaciones a los derechos humanos”, cerró.

Revisa la entrevista completa acá: