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    El bólido que va de 0-100 km/h en menos de un segundo y fue hecho por una fábrica de aspiradoras

    La firma china de electrodomésticos sorprende con un prototipo radical que cuenta con propulsión tipo cohete, baterías de estado sólido y un avanzado ecosistema de conducción inteligente.

     

    La irrupción de Dreame en la industria automotriz no pasó desapercibida. La compañía tecnológica china especialista en aspiradoras lanzó el Nebula Next 01 Jet Edition, un prototipo que redefine los límites del rendimiento y anticipa su visión del futuro en la movilidad eléctrica.

    Con una propuesta extrema, el modelo destaca por una aceleración de 0 a 100 km/h en apenas 0,9 segundos, una cifra que lo posiciona en un terreno más cercano a la ingeniería aeroespacial que al de los autos convencionales.

    El elemento más llamativo es su sistema de propulsión, que incorpora dos boosters de combustible sólido instalados en la parte posterior. Este conjunto es capaz de generar hasta 100 kN de empuje y responder en solo 150 milisegundos, ofreciendo una entrega de potencia inmediata. Aunque su aplicación en modelos de producción es incierta, evidencia el enfoque experimental de la marca.

    Más allá de esta solución radical, el Nebula Next 01 integra tecnologías con mayor potencial de adopción. Entre ellas, una batería de estado sólido basada en sulfuro, con una densidad energética superior a 450 Wh/kg. Esta configuración no solo promete mayor autonomía -superior a 550 km bajo ciclo CLTC-, sino también mejoras en seguridad y eficiencia frente a las baterías de litio tradicionales.

    En el apartado dinámico, el modelo incorpora una arquitectura completamente electrónica “steer-by-wire”, capaz de gestionar hasta 14 grados de libertad con tiempos de respuesta de apenas 1 milisegundo. Esto se traduce en maniobras avanzadas como giros sobre su propio eje, estacionamientos laterales y control de estabilidad incluso en situaciones críticas.

    La conducción inteligente también juega un rol clave. El sistema se apoya en modelos VLA (Vision-Language-Action), que permiten comprender el entorno, adaptarse en tiempo real y colaborar con el conductor. A esto se suma el LiDAR DHX1 de 4.320 líneas, capaz de detectar objetos a distancias de hasta 600 metros con gran precisión, incluso en condiciones adversas.

    El habitáculo, por su parte, se concibe como un centro de control digital. Gracias a la integración de inteligencia artificial, el vehículo puede interactuar con dispositivos del hogar inteligente, posicionándose como el núcleo de un ecosistema conectado.

    Aunque este prototipo difícilmente llegue a producción en su forma actual, Dreame proyecta iniciar la fabricación de sus primeros vehículos en 2027. Sin embargo, el Nebula Next 01 es una declaración de intenciones, además de una muestra de cómo la convergencia entre tecnología, inteligencia artificial y movilidad podría transformar la experiencia automotriz.

    Más sobre:NoticiasDreameNebula Next 01Autos deportivosVehículos eléctricosconducción autónoma

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