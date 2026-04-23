El plan de Peugeot para dar respaldo y acompañamiento a clientes con motores PureTech

En el marco de un encuentro con la prensa especializada para tratar el presente de la marca, sus estrategias globales y su relación con clientes, Peugeot presentó un plan para enfrentar el caso de los problemas presentados por los motores PureTech 1.2.

Presentado en 2012, el bloque tricilíndrico de 1.2 litros se posicionó rápidamente como una referencia en su categoría, que incluso le significó reconocimientos en Europa. Sin embargo, luego vinieron una serie de problemas, como el desgaste prematuro de la correa de distribución y un alto consumo de aceite que obligaron al Grupo Stellantis a buscar soluciones. Entre ellas, eso sí, no se incluyó el cambio de la mentada correa.

Hoy, el foco está en la evolución del producto. Entre las principales mejoras destaca la incorporación de una nueva correa de distribución, optimizada desde 2022 para aumentar su durabilidad y resistencia. A esto se suma el desarrollo de nuevas motorizaciones electrificadas MHEV, que reemplazan elementos críticos por soluciones más robustas, como una cadena metálica reforzada, elevando los estándares de confiabilidad.

Otro paso relevante es la introducción del motor Turbo 100, una variante completamente rediseñada que incorpora más del 70% de componentes nuevos. Esta actualización no solo mejora la eficiencia, sino que también optimiza la respuesta mecánica y reduce potenciales fallas, consolidando una nueva generación de motores más avanzados.

Estas innovaciones se integran en modelos como los 208, 308, 2008, 3008 y 5008.

En Chile, con el objetivo declarado de entregar a sus clientes un mayor respaldo y acompañamiento, Peugeot ha implementado una serie de medidas que buscan asegurar una cobertura más amplia y flexible: