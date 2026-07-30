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    Nissan comienza su nueva era en Chile con el sedán Versa

    Se trata de la primera presentación de la marca japonesa bajo el alero de Astara, su nuevo representante en el país.

     

    Nissan vuelve a tener un importador en Chile. Luego de que se anunciara el cese de las operaciones de la casa matriz en el país, la tradicional firma japonesa ahora opera -desde el 1 de junio- bajo el alero de Astara, grupo que también tomó la representación de la marca en Perú.

    El nuevo camino comienza con el estreno de la renovada tercera generación del Nissan Versa, un sedán compacto con historia y gran éxito en el país desde su lanzamiento en 2012.

    “La incorporación de Astara como importador para el mercado chileno representa el complemento de los principales atributos de ambas compañías, para seguir entregando el mejor producto y la mejor experiencia a nuestros clientes. Hemos construido una alianza sólida, con una mirada compartida hacia el futuro y con la convicción de que comenzamos este ciclo con un producto como el nuevo Nissan VERSA, que es un ícono del mercado nacional, con más de 50.000 unidades vendidas en su historia”, afirmó Hugo Castro, gerente general de Nissan Chile.

    Los cambios del nuevo Versa

    La actual es la tercera generación del sedán, que se fabrica en la planta mexicana de Aguascalientes, que comenzó su venta en el mercado en 2020 y que hoy recibe su segunda actualización (la primera fue en 2023). Llega con importantes cambios estéticos exteriores e interiores, mejoras en la construcción y actualización en su tren motriz.

    Dentro de las mayores novedades del cásico sedán está su nuevo frontal con una rediseñada parrilla -más delgada- y un nuevo parachoques con entradas de aire en la parte inferior con look más deportiva; nuevos grupos ópticos más afilados y en doble nivel, siguiendo el nuevo lenguaje de diseño del nuevo SUV Kait (próximo a lanzarse en Chile), donde las luces de estacionamiento están en la parte superior y las principales abajo.

    En el lateral los cambios son más sutiles, pero le dan mayor dinamismo a la silueta de tres cuerpos: rediseño de espejos y llantas (según versión), además de un tapabarro más estilizado.

    Por su parte, el mayor cambio en la zaga se da en el conjunto lumínico alargado completamente Led y conectado a través de una banda negra central, tipo piano black, donde se lee el nombre del modelo. También se rediseñó el maletero, el parachoques que ahora tiene aplicaciones en plástico negro y en la parte inferior, donde ahora va la patente.

    Por dentro, las modificaciones se aprecian en mejoras en la calidad percibida y sutiles cambios, que mejoran la experiencia a bordo.

    Dependiendo de la versión en su consola central puede contar con una pantalla táctil de 9 pulgadas o 10,3’', con conexión inalámbrica para Android Auto y Apple CarPlay, mientras que en el tablero de instrumentos tiene información análoga y digital

    Otros cambios que informa la marca tienen relación con los asientos delanteros, con mejor soporte y una mayor comodidad, además de un trabajo en la insonorización del habitáculo.

    Seguridad a bordo

    La nueva entrega del Nissan Versa llega de serie con seis airbags, lo que suma ABS con distribución electrónica de fuerza de frenado (EBD), control de tracción, control dinámico vehicular (VDC) y asistente de arranque en pendientes (HSA). Además cuenta con botón de encendido y sensor de estacionamiento trasero.

    En las versiones superiores agrega cámara de retroceso 360° perimetral y acceso keyless con manos libres y en la tope de gama incorpora paquete ADAS: alerta de colisión frontal predictiva (PFCW), frenado frontal de emergencia con detección de peatones (FEB), alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA), alerta y prevención de cambio de carril (LDW + LDP), alerta de punto ciego con intervención (BSW + BSI) y alerta de atención al conductor.

    Tren motriz conocido

    Su plataforma sigue siendo la misma, por lo que sus medidas casi no varían: 4.500 mm (+0,5 mm) de largo, 1.740 mm de ancho, 1.470 mm (+0,5 mm) y su distancia entre ejes es de 2.620 mm.

    Eso sí, recibió modificación estructural, elementos adicionales y mayor espesor en algunos puntos, lo que se traduce en algunos beneficios como mayor seguridad a ocupantes y mejor desempeño en la conducción.

    La suspensión fue reforzada para brindar mayor estabilidad, mejorar la absorción de vibración y ruidos y, por ende, entregar más seguridad.

    El motor también recibe una actualización para contribuir al incremento de potencia y torque, contribuyendo a la economía de combustible y a menores emisiones contaminantes. Se trata de un bloque 1.6 de 122 Hp y 150 Nm de torque, el que puede estar acoplado a una transmisión manual de cinco velocidades o una CVT.

    El nuevo Nissan Versa llega en tres opciones de equipamiento: Sense, Advance y Exclusive y sus precios de lanzamiento van desde los $ 14.990.000.

    Más sobre:LanzamientoNissan VersaLanzamiento autosSedánAstara

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