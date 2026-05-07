Astara asume la distribución de Nissan en Chile y Perú

Astara concretó la adquisición de las operaciones de Nissan en Chile y Perú, asumiendo oficialmente la distribución de la marca en ambos mercados. Este movimiento estratégico, anunciado a inicios de año y aprobado por las autoridades regulatorias, abre un nuevo capítulo para la firma japonesa en la región, con una propuesta enfocada en fortalecer su posicionamiento y acelerar su crecimiento.

La operación amplía la presencia de la compañía automotriz en Latinoamérica, además de consolidar su relación con Nissan, sumando estos países a los mercados europeos donde ya opera como socio importador. A partir de ahora, la compañía implementará su modelo de negocio basado en eficiencia operativa, uso de tecnología y gestión de datos, con el objetivo de optimizar la red de concesionarios y elevar la experiencia del cliente.

“Finalizar esta operación refuerza el compromiso de Astara con el mercado latinoamericano, un pilar fundamental en nuestra estrategia de expansión global”. Además, subrayó que la escala regional permitirá “aportar agilidad y competitividad a la operación”, aseguró el CEO de Astara, Ignacio Enciso.

Por parte de Nissan, Christian Meunier valoró la alianza como una oportunidad para reposicionarse: “Esta alianza nos llevará a la posición que merecemos en ambos mercados. Las fortalezas de Astara son complementarias y alineadas con nuestra estrategia de crecimiento. Tenemos muchas sinergias en las bases clave: un profundo compromiso con la calidad y el servicio, y una incansable dedicación al servicio para nuestros clientes”.

En la misma línea, Juan Manuel Hoyos, presidente y director general de la unidad de importadores de Nissan en América Latina (NIBU), agregó: “Nos da mucho gusto concretar esta operación (...) Sabemos que compartimos la pasión por esta industria y por nuestros clientes”.

Con este paso, Nissan apunta a reforzar su competitividad en Chile y Perú. Esta nueva etapa promete una oferta más robusta, mayor eficiencia comercial y una red fortalecida, en línea con las exigencias actuales del mercado automotriz.