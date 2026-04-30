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    El regreso de la “Citroneta” está cada vez más cerca

    El ícono francés volvería como un modelo 100% eléctrico del segmento A y un precio accesible.

     

    Muchas veces se ha anunciado, pero a la larga nunca se materializa. Ahora parece ser distinto. Citroën avanza en el desarrollo de un nuevo vehículo urbano eléctrico que marcará su regreso al segmento A, reemplazando indirectamente al C1. Más que un simple sucesor, el proyecto apunta a reinterpretar una idea histórica para ofrecer movilidad asequible en un contexto donde los precios de los autos nuevos se han disparado.

    El enfoque no es casual. La compañía busca rescatar el propósito original del Citroën 2CV, o “Citroneta”, un modelo concebido a fines de la década del 40 para democratizar el acceso al automóvil en una Europa devastada tras la guerra. Hoy, aunque el contexto es distinto, el desafío vuelve a ser similar: acercar el auto nuevo a una población que ha quedado fuera del mercado por el aumento sostenido de los costos.

    Este futuro modelo será completamente eléctrico y se posicionará como uno de los vehículo de ese tipo más accesibles del mercado europeo. Con un precio objetivo por debajo de los 15 mil euros (alrededor de $15 millones), Citroën busca romper la barrera de entrada que en la actualidad empuja a muchos clientes hacia el mercado de segunda mano o a segmentos superiores como los utilitarios tradicionales.

    En términos de concepto, el vehículo priorizará la eficiencia productiva y la simplicidad, elementos clave para mantener costos bajos sin renunciar a estándares actuales de seguridad y tecnología. Pese a que en esta larga etapa sobre su regreso se han presentado conceptuales con tintes futuristas, no se espera una reinterpretación estética directa del 2CV, sino más bien una lectura moderna de su filosofía: funcionalidad, bajo costo de uso y practicidad urbana.

    El nuevo eléctrico también se enmarca en una estrategia más amplia para revitalizar el mercado europeo, donde las ventas aún no recuperan niveles previos a la pandemia y la edad promedio del parque automotor sigue en aumento. En este escenario, modelos de bajos precios podrían ser decisivos para reactivar la demanda.

    Más sobre:NoticiasCitroën2cvCitronetaVehículos compactosVehículos eléctricosElectromovilidad

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