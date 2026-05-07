Reportan ataques de EE.UU. contra puertos iraníes

Un marine a bordo del transporte anfibio USS New Orleans durante el bloqueo impuesto a los puertos iraníes. Foto: Europa Press/CENTCOM

El Ejército estadounidense llevó a cabo ataques este jueves contra los puertos iraníes de Qeshm y Bandar Abbas, según la cadena norteamericana Fox News. En todo caso, el medio aseguró que la operación no significa el fin del alto el fuego ni la reanudación de la guerra.

Las fuerzas norteamericanas también atacaron el puesto de control naval iraní de Bandar Kargan en Minab, confirmaron funcionarios citados por Fox.

El ataque se produjo cuando la agencia de noticias estatal iraní IRNA también informó sobre actividades de defensa aérea en el oeste de Teherán.

US carried out strikes on Iran’s Qeshm port and Bandar Abbas, Fox News reporter Jennifer Griffin says, citing a senior US official who said the attack does not mark 'a restarting of the war or end to the ceasefire' https://t.co/ELhICAeTJZ pic.twitter.com/M0b4miSdEC — Anadolu English (@anadoluagency) May 7, 2026

El jueves por la noche se escucharon otras dos fuertes explosiones, mientras que testigos presenciales dijeron a Iran International que oyeron múltiples explosiones en Chitgar.

La agencia estatal de noticias Mehr de Irán también informó sobre ataques e intercambios de disparos en la provincia de Hormozgan, en el sur de Irán, cerca de Bandar Abbas, Bandar Khamir, Sirik y la isla de Qeshm, según informes.

Tras la operación, el Comando Militar Conjunto de Irán afirmó este jueves que responderá con fuerza y ​​sin la menor vacilación ante cualquier ataque.

A @FoxNews reporter said in a post on X, citing a senior #US official, that the US military had carried out strikes on Qeshm port and Bandar Abbas in #Iran #HormuzStrait #IranWar https://t.co/qdPjRO4xg3 — Arab News (@arabnews) May 7, 2026

Teherán también afirmó que tres buques de guerra estadounidenses cerca del estrecho de Ormuz eran objetivos de la Armada del país, según la agencia iraní Tasnim.

“El Ejército estadounidense, violando el alto el fuego, atacó un petrolero iraní que se dirigía desde las aguas costeras iraníes hacia el estrecho de Ormuz, así como otro buque que entraba en el estrecho frente al puerto de Fujairah, en Emiratos Árabes Unidos”, señaló un portavoz de Cuartel General Central de Jatam al Anbiya (KCHG) en una nota difundida a través de la agencia de noticias iraní Tasnim.

El ataque estadounidense del jueves al principal puerto de Irán se produjo dos días después de que Teherán disparara 15 misiles balísticos y de crucero contra el puerto de Fujairah en los Emiratos Árabes Unidos.