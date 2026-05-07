Gustavo Costas vuelve a repasar a Damián Pizarro por su nivel en Racing: “Le cuesta meterse en ritmo”.

Gustavo Costas volvió a referirse al presente de Damián Pizarro en Racing y explicó los motivos de la poca participación que ha tenido el delantero chileno desde su llegada al club en enero.

Tras la derrota por 2-1 ante Botafogo por la Copa Sudamericana, el técnico transandino señaló que el formado Colo Colo todavía no logra ponerse a tono físicamente, pese a que lleva cuatro meses en el club.

“Lo que pasa es que vino sin jugar hace mucho, entonces le cuesta meterse en ritmo y nosotros estamos jugando cada tres días. Los partidos acá son cada día, te juegas la vida”, dijo Costas. “Vemos que un jugador A o B está mejor. Por eso”, añadió.

Pizarro en uno de sus partidos en Racing. Foto: @racingclub

Pizarro ha tenido escasa continuidad desde que arribó a Racing. Hasta ahora, disputó 59 minutos ante Atlético Tucumán por el Torneo Apertura, 58′ frente a Sarmiento, 18′ contra San Martín de Formosa por la Copa Argentina, 25′ ante Independiente de Bolivia por la Sudamericana y 11′ frente a Caracas en el mismo certamen subcontinental.

En nueve partidos no fue citado y en otros cinco estuvo en el banco de suplentes sin ingresar. Este miércoles tampoco entró en la convocatoria en la derrota de la Academia ante Botafogo.

No es la primera vez que Costas entrega una explicación similar sobre la situación del delantero chileno. “Si no está, es porque veo que otro chico está mejor que él. Van a estar citados los que considero que están mejores”, dijo en abril.