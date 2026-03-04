“Asistencia espectacular”: Damián Pizarro suma elogios en Argentina tras su debut en Racing

Damián Pizarro tuvo este martes su estreno oficial con la camiseta de Racing y recibió la aprobación de la prensa argentina tras la victoria 3-0 sobre Atlético Tucumán en la octava fecha del Torneo Apertura.

El delantero chileno no había sido considerado en las convocatorias anteriores y su situación generaba dudas. Sin embargo, la lesión de Adrián Martínez abrió un espacio en el equipo titular y el técnico Gustavo Costas optó por incluirlo desde el inicio.

A los 35 minutos, con el marcador sin goles, Pizarro participó en la jugada que abrió el partido. El atacante recibió de espaldas y asistió de taco a Duván Vergara, quien definió para el 1-0. La Academia amplió luego la diferencia hasta cerrar el 3-0 definitivo.

¡GOLAZO DE LA ACADEMIA! Jugada de toda la cancha de Racing y gran definición de Vergara para el 1-0 ante Atlético Tucumán en la fecha 8 de la Zona B del #TorneoApertura. pic.twitter.com/QHhSoWXUeC — SportsCenter (@SC_ESPN) March 4, 2026

El rendimiento del ex Colo Colo fue destacado por distintos medios transandinos. El diario Olé lo ubicó entre los mejores del encuentro. “Buen debut. Con el revés del pie derecho le dio una gran asistencia a Vergara en el 1-0. Mostró movimientos interesantes de espalda”, señaló.

En tanto, TyC Sports publicó una nota centrada en el delantero bajo el título: “El curioso caso de Damián Pizarro: no iba ni al banco, fue titular y dio una espectacular asistencia en Racing”.

“El atacante tuvo una intervención clave a los 35 minutos. Recibió la pelota y resolvió de taco para una espectacular asistencia a Duván Vergara, quien encaró y definió para su golazo para el 1-0 a favor de la Academia”, agregó el portal en el desarrollo del artículo.

Por su parte, el sitio partidario Racing de Alma también valoró su actuación. “Buena presentación. Jugó muy bien de espaldas, generó un par de faltas y la aguantó bien”, indicó.

“Gran pase de primera a Vergara para asistirlo en el 1-0. Una buena presentación del chileno en su debut absoluto con la camiseta de la Academia. Está claro que todavía le falta ritmo, pero dejó buenas sensaciones”, añadió.