    Indignación en los vecinos: la grave acusación de indisciplina que involucra a jugador de Colo Colo

    Los residentes del condominio en que reside se hartan de Cristián Riquelme, defensor albo que no viene siendo tenido en cuenta por Fernando Ortiz.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Cristián Riquelme, en el partido entre Limache y Colo Colo (Foto: Photosport) ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Cristián Riquelme llegó en 2024 a Colo Colo. El carrilero, proveniente de Everton, tenía una doble misión. Por un lado, debía pelear para quedarse con la banda izquierda de la defensa alba, que escasamente ha tenido un dueño indiscutible. Paralelamente, por esos días, su presencia servía para cumplir con la regla del Sub 21 que debe incluirse en los respectivos encuentros de la Liga de Primera.

    Su aporte al Cacique ha sido más bien discreto. Casi inexistente. En la actualidad, de hecho, ni siquiera es considerado por el técnico, Fernando Ortiz, quien no lo convocó para el Superclásico ante Universidad de Chile. La notoriedad, en las últimas horas, la ha alcanzado por otra situación: los actos de indisciplina que colmaron a sus vecinos en La Florida.

    Indignación en los vecinos: la grave acusación de indisciplina que involucra a jugador de Colo Colo

    El jugador reside en el condominio AltaVista 2, cuya administración está dispuesta a aplicarle la más altas sanciones: al margen de una multa de 5 UTM, exigirá la revocación del contrato de arriendo del jugador, lo que implicaría que deberá buscar un nuevo lugar para vivir. La primera sanción está contemplada en el reglamento de copropiedad.

    El sitio The Clinic describe la particular situación que sacó de quicio a sus vecinos. “A eso de las 19:00 horas, Riquelme se encontraba junto a un grupo de amigos y se dirigió al amplio jardín comunitario del recinto. Fue en ese minuto donde un vecino registró que dos personas –aparentemente amigos del futbolista–, se lanzaron a la piscina desnudos en plena tarde“, describe el medio de comunicación.

    Cristián Riquelme, en el amistoso ante Peñarol (Foto: Photosport) FOCOUY/PHOTOSPORT

    La situación fue grabada por vecinos, y en la comunidad del condominio AltaVista 2 de Alto Macul se encendieron las alarmas”, añade.

    No es primera vez

    La publicación, citando a fuentes del condominio, consigna que el incidente no es el primero que protagoniza Riquelme desde que vive en el lugar: ya había sido multado por ruidos molestos.

    La administración del condominio pretende gestionar rápidamente su salida del conjunto habitacional. Esa determinación puede quedar zanjada en las próximas horas.

