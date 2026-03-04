¿Partido único? ¿Alargue o penales? ¿Quién transmite? Cómo la U y Palestino definen la clasificación a la Copa Sudamericana.

Universidad de Chile y Palestino definen este miércoles su paso a la próxima fase de la Copa Sudamericana. En esta primera instancia, azules y árabes chocarán en un partido único en el Estadio Nacional.

Ambos equipos llegan con el ánimo en lo más alto después de haber conseguido triunfos en la liga nacional. En el caso de la U, estos se impusieron por 1-0 a Colo Colo en el estadio Monumental, dejando atrás una seguidilla de cuatro partidos consecutivos sin sumar de a tres.

El cuadro tricolor, en tanto, supieron superar por 4-2 a O’Higgins mostrando una buena capacidad para generar y definir las ocasiones que se generaron en el duelo.

Cabe señalar que esta instancia se juega a partido único. Según se determinó en el sorteo, el primer equipo en salir desde los bombos sería la escuadra que haría de local en cada uno de los cruces.

Por aquello, después de que Universidad de Chile apareciera en la etiqueta, los laicos ganaron la posibilidad de enfrentar el duelo en el Estadio Nacional.

Así, el cuadro que resulte ganador en el partido avanzará a la fase de grupos. En caso de que al final de los 90 minutos el duelo siga igualado, el triunfador deberá determinarse de manera directa a través de una serie de lanzamientos penales.

El duelo entre Universidad de Chile y Palestino está programado para las 21.30 horas de este miércoles (transmite DirecTV) y contará con la dirección del árbitro brasileño Raphael Claus, siendo su compatriota Pablo Conçalves el encargado del VAR.