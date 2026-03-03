SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    ¿Por qué no habrá hinchas de Colo Colo en el partido ante Audax Italiano en La Florida?

    Los albos, que buscarán resarcirse del duro golpe que sufrieron en el Superclásico ante la U, no tendrán respaldo en el choque ante el equipo de Gustavo Lema. El recuerdo del paso de sus fanáticos por el Bicentenario es poco feliz.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Colo Colo y Audax Italiano, en el duelo que protagonizaron el año pasado en el Monumental (Foto: Photosport) JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    El sábado 7, Colo Colo visitará a Audax Italiano, en La Florida. Los albos buscarán la redención después de la caída más dolorosa que pueden sufrir: el revés ante Universidad de Chile, en el Monumental. El equipo de Fernando Ortiz necesita los tres puntos para reinstalarse en la disputa por el primer puesto. Los floridanos, en tanto, aspiran a una victoria que los despegue del sector medio de la tabla de la Liga de Primera.

    El Cacique no contará con el respaldo de sus aficionados en el estadio Bicentenario. El elemento es clave para sostener anímicamente a los jugadores albos, por más que en el último tiempo los hinchas han manifestado su descontento con la actuación de los jugadores, a quienes han reprochado mediante cánticos que critican la presunta falta de disposición y les enrostran las abultadas ganancias que reciben mensualmente.

    ¿Por qué no habrá hinchas de Colo Colo en el partido ante Audax Italiano en La Florida?

    En La Florida apuntan a la oposición de dos actores claves, en principio, para la reducción del aforo del recinto. El recinto tiene capacidad para 11.376 espectadores. Sin embargo, solo podrán utilizar 4.800 aposentadurías. A esa restricción se suma otra: la imposibilidad de que asistan los hinchas de la escuadra visitante.

    En Audax Italiano afirman que la pretensión era recibir a los albos con el recinto en su máxima capacidad. Y que, además, estaba la intención de que ingresaran hinchas del equipo albo, a pesar de los conflictivos antecedentes que han generado las anteriores visitas de los forofos albos.

    Arturo Vidal, en el último paso de Colo Colo por La Florida (Foto: Photosport) JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Las miradas

    Las miradas apuntan en dos sentidos. Por un lado, hacia la Delegación Presidencial Metropolitana, la entidad que resguarda los aspectos relacionados con la seguridad.

    Por otro, hacia el municipio, el propietario del recinto deportivo y, en su momento, víctima de la actuación de los barristas albos, que en 2024 invadieron dependencias, sacaron documentación y la lanzaron al campo de juego.

    En esa ocasión, la gravedad de los acontecimientos llevó a que el municipio, que encabezaba Rodolfo Carter, anunciara la suspensión del contrato de arriendo del reducto.

    La relación entre las partes se recompuso con el transcurso de los días, después de que la concesionaria que administra a Audax asumiera los costos de los daños provocados por la parte más radical de la parcialidad alba.

    Más sobre:Colo ColoAudax ItalianoFútbolFútbol NacionalLiga de Primera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Winter is coming: Game of Thrones llega a la gran pantalla con la historia de Aegon I Targaryen

    Contraloría detecta que médicos emitieron más de 12 mil licencias de forma irregular en Hospital de Concepción

    “¡No somos ni fuimos parte de este mal gobierno!”: DC entra en guerra civil tras ser invitada al cónclave de Boric

    La cita bilateral entre subsecretarios que sí se concretó en medio del quiebre de traspaso de Boric y Kast

    Penélope Cruz y el casting que casi la hace perder una oportunidad en Hollywood

    Ali Larijani: el líder iraní que promete una “lección” a Estados Unidos

    Lo más leído

    1.
    ¿Sin Cristiano Ronaldo? El avión de CR7 escapa de Arabia Saudita

    ¿Sin Cristiano Ronaldo? El avión de CR7 escapa de Arabia Saudita

    2.
    “Lo intenta, pero demuestra que no está para Sevilla”: el gol de Alexis Sánchez no lo libra de las críticas en España

    “Lo intenta, pero demuestra que no está para Sevilla”: el gol de Alexis Sánchez no lo libra de las críticas en España

    3.
    El Superclásico le mueve el piso a Fernando Ortiz: Blanco y Negro le pedirá explicaciones tras la caída ante la U

    El Superclásico le mueve el piso a Fernando Ortiz: Blanco y Negro le pedirá explicaciones tras la caída ante la U

    4.
    Filtran WhatsApp de Matías Zaldivia que adelantaba el triunfo de la U frente a Colo Colo en el Monumental

    Filtran WhatsApp de Matías Zaldivia que adelantaba el triunfo de la U frente a Colo Colo en el Monumental

    5.
    “Son un desastre”: el informe arbitral que complica a Daniel Garnero en la UC tras el duelo con Ñublense

    “Son un desastre”: el informe arbitral que complica a Daniel Garnero en la UC tras el duelo con Ñublense

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Servicios

    Cuándo y a qué hora será el cambio de mando presidencial de 2026

    Cuándo y a qué hora será el cambio de mando presidencial de 2026

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Atlético de Madrid por la Copa del Rey

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Atlético de Madrid por la Copa del Rey

    Dónde y a qué hora ver a Wolves vs. Liverpool en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Wolves vs. Liverpool en TV y streaming

    Contraloría detecta que médicos emitieron más de 12 mil licencias de forma irregular en Hospital de Concepción
    Chile

    Contraloría detecta que médicos emitieron más de 12 mil licencias de forma irregular en Hospital de Concepción

    “¡No somos ni fuimos parte de este mal gobierno!”: DC entra en guerra civil tras ser invitada al cónclave de Boric

    La cita bilateral entre subsecretarios que sí se concretó en medio del quiebre de traspaso de Boric y Kast

    Jorge Trujillo será el director del Servicio de Impuestos Internos en el gobierno de Kast
    Negocios

    Jorge Trujillo será el director del Servicio de Impuestos Internos en el gobierno de Kast

    El poco margen que tendrá nuevo gobierno ante una escalada de conflicto en Irán: FEES acumula menos de US$4.000 millones

    Comisión regional aprueba proyecto de ampliación de Puerto de Valparaíso de US$900 millones

    Qué es la melatonina, el suplemento para dormir que causó un alza de intoxicaciones en niños de Chile
    Tendencias

    Qué es la melatonina, el suplemento para dormir que causó un alza de intoxicaciones en niños de Chile

    Qué dijo el médico de Donald Trump por la extraña mancha roja del presidente en su cuello

    En cuánto tiempo el cuerpo logra estar en forma después de volver a hacer ejercicio, según la ciencia

    La Roja cestera cae ante Venezuela como local y se aleja del Mundial de básquetbol: “Siempre nos pasa lo mismo”
    El Deportivo

    La Roja cestera cae ante Venezuela como local y se aleja del Mundial de básquetbol: “Siempre nos pasa lo mismo”

    ¿Por qué no habrá hinchas de Colo Colo en el partido ante Audax Italiano en La Florida?

    Figura de Brasil se rompe los ligamentos y se pierde el Mundial 2026

    Más IA y un nuevo diseño: la apuesta de Samsung con los nuevos Galaxy Buds4 y Buds4 Pro
    Tecnología

    Más IA y un nuevo diseño: la apuesta de Samsung con los nuevos Galaxy Buds4 y Buds4 Pro

    Un scooter eléctrico con neumáticos todoterreno y hasta 75 km de autonomía: así es el Xiaomi 6 Ultra

    “Esculpido por el viento”: los detalles del Xiaomi Vision Gran Turismo presentado en MWC 2026

    Winter is coming: Game of Thrones llega a la gran pantalla con la historia de Aegon I Targaryen
    Cultura y entretención

    Winter is coming: Game of Thrones llega a la gran pantalla con la historia de Aegon I Targaryen

    Penélope Cruz y el casting que casi la hace perder una oportunidad en Hollywood

    A fondo en Amélie y los Secretos de la Lluvia: “Los niños pueden entender más de lo que creemos”

    Ali Larijani: el líder iraní que promete una “lección” a Estados Unidos
    Mundo

    Ali Larijani: el líder iraní que promete una “lección” a Estados Unidos

    Abatir a Jamenei: Cómo la inteligencia israelí y la CIA decapitaron al régimen islámico

    Estados Unidos alerta de una “amenaza inminente” de ataques con misiles y drones en el este de Arabia Saudí

    Hablemos de amor: mi abuela no era una villana
    Paula

    Hablemos de amor: mi abuela no era una villana

    Cambio de colegio sin acuerdo: ¿qué dice la ley?

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”