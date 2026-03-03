Colo Colo y Audax Italiano, en el duelo que protagonizaron el año pasado en el Monumental (Foto: Photosport)

El sábado 7, Colo Colo visitará a Audax Italiano, en La Florida. Los albos buscarán la redención después de la caída más dolorosa que pueden sufrir: el revés ante Universidad de Chile, en el Monumental. El equipo de Fernando Ortiz necesita los tres puntos para reinstalarse en la disputa por el primer puesto. Los floridanos, en tanto, aspiran a una victoria que los despegue del sector medio de la tabla de la Liga de Primera.

El Cacique no contará con el respaldo de sus aficionados en el estadio Bicentenario. El elemento es clave para sostener anímicamente a los jugadores albos, por más que en el último tiempo los hinchas han manifestado su descontento con la actuación de los jugadores, a quienes han reprochado mediante cánticos que critican la presunta falta de disposición y les enrostran las abultadas ganancias que reciben mensualmente.

¿Por qué no habrá hinchas de Colo Colo en el partido ante Audax Italiano en La Florida?

En La Florida apuntan a la oposición de dos actores claves, en principio, para la reducción del aforo del recinto. El recinto tiene capacidad para 11.376 espectadores. Sin embargo, solo podrán utilizar 4.800 aposentadurías. A esa restricción se suma otra: la imposibilidad de que asistan los hinchas de la escuadra visitante.

En Audax Italiano afirman que la pretensión era recibir a los albos con el recinto en su máxima capacidad. Y que, además, estaba la intención de que ingresaran hinchas del equipo albo, a pesar de los conflictivos antecedentes que han generado las anteriores visitas de los forofos albos.

Arturo Vidal, en el último paso de Colo Colo por La Florida (Foto: Photosport) JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Las miradas

Las miradas apuntan en dos sentidos. Por un lado, hacia la Delegación Presidencial Metropolitana, la entidad que resguarda los aspectos relacionados con la seguridad.

Por otro, hacia el municipio, el propietario del recinto deportivo y, en su momento, víctima de la actuación de los barristas albos, que en 2024 invadieron dependencias, sacaron documentación y la lanzaron al campo de juego.

En esa ocasión, la gravedad de los acontecimientos llevó a que el municipio, que encabezaba Rodolfo Carter, anunciara la suspensión del contrato de arriendo del reducto.

La relación entre las partes se recompuso con el transcurso de los días, después de que la concesionaria que administra a Audax asumiera los costos de los daños provocados por la parte más radical de la parcialidad alba.