El Superclásico le mueve el piso a Fernando Ortiz: Blanco y Negro le pedirá explicaciones tras la caída ante la U

Colo Colo cae ante Universidad de Chile y en el Monumental los reproches se multiplican y luego se dividen. Crecen exponencialmente como una muestra de decepción por un nuevo revés en casa ante el archirrival y se reparten entre los responsables de la dolorosa decepción. Hace rato que los fanáticos albos reprochan a través de ostensibles cánticos la presunta falta de disposición de los futbolistas, a los que les enrostran los abultados sueldos que perciben para contrastarlos con un rendimiento que no cumple las expectativas. El revés ante el principal adversario borra la mejoría estadística que ilusionaba con alcanzar el tope de la tabla.

El nuevo depositario de la molestia de los fanáticos es Fernando Ortiz. El entrenador albo ya cargaba con la decepción de haber cerrado un año en que el Cacique no cumplió ninguna de las expectativas. En pleno centenario, ni siquiera fue capaz de clasificarse a un torneo internacional. Ahora, sin embargo, el reproche apuntaba a la formación, a la disposición táctica e, incluso, a la insistencia en el respaldo a ciertas figuras. El último acápite tiene nombre y apellido: Javier Correa.

El Superclásico le mueve el piso a Fernando Ortiz: Blanco y Negro le pedirá explicaciones tras la caída de Colo Colo ante la U

En la antesala del duelo, Aníbal Mosa le había dado una contundente muestra de respaldo al estratega. “Nosotros vimos día a día cómo se desarrolla el trabajo, vemos la seriedad, vemos el trabajo, vemos de qué manera van encontrando soluciones a situaciones que se les presentaban antes. Entonces nosotros tuvimos confianza en que lo puede dar vuelta y lo dio vuelta, y hoy día nos tiene aquí en buen pie para afrontar este clásico”, declaró el mandamás albo.

“Estamos ilusionados, estamos ilusionados con ganar. Creemos que tenemos las herramientas para ganar. El equipo ha entrenado bien, el equipo cada día lo vemos que se consolida más, así que estamos confiados, pero no hay que relajarse. Estos son partidos aparte, como bien saben ustedes, y el rival también, hay que irse con cuidado con él”, profundizó el puertomontino.

Fernando Ortiz, en el Superclásico entre Colo Colo y la U (Foto: Photosport) JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Después de la caída ante los azules, sin embargo, no fue posible conocer su opinión. Lo que sí fue evidente fue la molestia de parte de la dirigencia alba por el resultado y, sobre todo, por el funcionamiento del equipo. En ese plano, por ejemplo, hubo cuestionamientos al planteamiento, a funciones específicas y a la incapacidad para revertir el escenario adverso que planteó el gol marcado por Matías Zaldivia. Pocos entendieron la falta de volumen ofensivo, la posición de Maximiliano Romero, cargado hacia la derecha, la insistencia de circunscribir a Claudio Aquino a la banda izquierda y hasta el retraso de Arturo Vidal en parte del duelo. Carlos Caszely también fustigó el plan del DT.

A la pizarra

Ortiz tendrá que pasar a la pizarra. Y no para anunciar alguna formación o un sistema táctico. Tendrá que hacerlo para ofrecer explicaciones. En Macul aclaran que la comunicación con el estratega es fluida. “Siempre hablamos con Fernando. Ganando o perdiendo”, aclaran en la concesionaria alba para explicar que una instancia explicativa no debería implicar algún atisbo de una medida drástica en el corto plazo. En el Monumental refuerzan la idea de mantener el equilibrio, más allá de la sensación masiva que le atribuye un carácter traumático al resultado frente a los universitarios. “No vamos a colgarnos en la plaza ni estamos de fiesta. Ha sido así cuando ganamos y ahora que nos tocó perder”, profundizan.

Hasta ahora, de hecho, los directores de Blanco y Negro no han sido convocados formalmente a una cita en ese sentido. Otra opción posible es que se cite a la Comisión Fútbol, que incluye a Daniel Morón, el gerente deportivo.

La permanencia del entrenador, por el momento, no está en discusión. Al margen de las consideraciones subjetivas, está sujeta a las obligaciones establecidas en el contrato. Y ahí entra a jugar otro factor clave: la realidad económica de la concesionaria que administra al Cacique, en un año afectado considerablemente por la ausencia de certámenes internacionales.

En ese contexto, el vínculo del transandino tiene una cláusula de revisión al término de la primera rueda, lo que le permite al directorio rescindir el contrato seis meses antes del final del mismo, a cambio de una indemnización cercana a los US$ 200 mil. Mismo acápite que tenía en diciembre del año pasado, cuando la mesa decidió darle una segunda oportunidad, a pesar de no haber clasificado a torneos internacionales.

Cabe señalar que Ortiz y su cuerpo técnico se reparten US$ 80 mil mensuales, menos de la mitad de lo que recibía su antecesor Jorge Almirón. Otro elemento fundamental es que en abril se realizará la Junta Ordinaria de Accionistas, una instancia que suele derivar en movimientos claves.