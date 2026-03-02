SUSCRÍBETE
    La aguda crítica de Carlos Caszely al fallido plan de Fernando Ortiz en el Superclásico entre Colo Colo y la U

    El Rey del Metro Cuadrado no vacila en el análisis de la caída del Cacique ante los azules. El histórico referente albo destroza la planificación del Tano.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Carlos Caszely (Foto: Andrés Pérez) Andres Perez

    Carlos Caszely es la voz más autorizada para reflejar el estado de ánimo de Colo Colo. El Rey del Metro Cuadrado es uno de los máximos ídolos de la centenaria historia del Cacique. Para muchos, el principal. Es, por cierto, el máximo artillero albo en toda la existencia del club. Su trascendencia excede con largueza sus méritos futbolísticos.

    Como en toda su vida, al Chino no le tiembla la voz para expresar su opinión. Antes, eso sí, deja entrever su sensación más genuina después de la caída alba en el Superclásico, el partido que en Macul no se perdonan perder. “Triste. Todas las derrotas frente a la U son tristes. La U vino a hacer su negocio, lo consiguió y ya está. Hay que dar vuelta la página”, contesta, inicialmente, a El Deportivo.

    La aguda crítica de Carlos Caszely al fallido plan de Fernando Ortiz en el Superclásico entre Colo Colo y la U

    El exseleccionado chileno entra de plano en la revisión del encuentro ante los azules. “¿Qué no hizo Colo Colo? Jugar por las puntas. Lo que dije antes del partido. No puede jugar con dos ‘nueve’ sin jugar con punteros, porque no abrió nunca la cancha. Y en un partido muy irregular, la U llegó dos veces e hizo un gol. Colo Colo llegó una vez. Así no se puede ganar“, detalla, en una abierta crítica a la planificación de Fernando Ortiz, el técnico albo.

    Fernando Ortiz, en el Superclásico (Foto: Photosport) JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    La historia de Colo Colo dice que hay que jugar con punteros, porque los equipos se le meten atrás. La U después del gol metió ocho. Seis en línea y tres delante de la línea de seis. Colo Colo empezó a meter centros frontales y los centros frontales los ganan normalmente los centrales. Así es difícil”, remarca, respecto de lo que considera un errado planteamiento de parte del estratega del equipo de Macul.

    Falta de referente

    El diseño del equipo que presentó Colo Colo no fue la única materia en la que Caszely discrepó abiertamente de Ortiz. La leyenda de la escuadra popular tampoco compartió las quejas del entrenador hacia el cometido del juez Cristián Garay. “Siempre que se pierde es culpa del árbitro. Yo creo que el primer tiempo estuvo bastante bien y en el segundo bastante mal, pero es árbitro y se puede equivocar. No hay que echarle nunca la culpa al árbitro. Los árbitros se equivocan igual que los jugadores o los técnicos”, enfatiza.

    Caszely optó por centrarse en una carencia que consideró clave para el desarrollo de un encuentro de alta tensión. “Cuando salió Arturo Vidal, Colo Colo quedó sin ningún referente. Ya nadie alegó, estaban con la cabeza baja y eso se ve desde arriba”, sostiene.

    “Cada uno interpreta lo que quiere. Arturo estaba un poco lesionado. A lo mejor por eso salió”, profundizó, buscándole una explicación a la prematura salida del exmediocampista de la Juventus, el Barcelona y el Bayern Múnich.

