SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El recado de Carlos Caszely al juvenil de Colo Colo Yastin Cuevas: “Que no se empiece a teñir el pelo, a poner aritos”

    El exjugador del Cacique se refirió al futbolista que acabó siendo el héroe en el triunfo del Cacique contra Everton.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Yastin Cuevas se inscribió con un gol en el triunfo de Colo Colo sobre Everton. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Colo Colo tuvo un pésimo estreno en la Liga de Primera. En la primera fecha el elenco de Macul acabó siendo goleado por 3-1 contra Deportes Limache y acabó en el último puesto de la tabla por la diferencia de goles.

    Por lo mismo, el conjunto a cargo de Fernando Ortiz enfrentó la segunda fecha con la misión de dejar atrás ese partido y comenzar a enmendar el rumbo hacia la zona alta de la clasificación.

    En la segunda fecha, los albos recibieron en el estadio Monumental a Everton y con el paso de los minutos el marcador no se desnivelaba. Esto hasta que en el minuto 90+1′ apareció Yastin Cuevas que con un cabezazo venció la resistencia de Ignacio González y desató los festejos en el estadio colocolino.

    Así, el juvenil de 17 años se transformó en el héroe de la jornada para darle de paso oxígeno al técnico.

    El triunfo fue compañerismo, garra, hasta el final. ¿El gol? Gracias a Dios, primeramente. Siempre lo soñé, desde chico. Muy feliz, muy feliz”, comentó Cuevas en la transmisión oficial de TNT Sports.

    “Fue un partido muy cerrado, para ambas partes. Pero lo supimos sacar adelante como equipo y con huevos”, agregó el juvenil.

    Yo llegué a Colo Colo a los 11 años. Me trajo mi abuelo, que me cuida siempre. Esto es para él y para mi familia, que siempre me apoyaron”, cerró el jugador.

    Y quien ha seguido de cerca el desarrollo de Yastin Cuevas ha sido otro ídolo del Cacique: Carlos Caszely. Hace algunas semanas el Chino había mostrado su fe en el formado en Macul.

    “Antes de cualquier cosa, en Colo Colo está Yastin Cuevas. A ese cabro lo dejas jugar y va a ser figura. Es un segundo 9, no es de área, anda bien por la espalda, usa bien la diagonal y les gana harto a los centrales. Lo conozco desde los 13 años, por eso te digo”, destacó Caszely.

    “Para mí, en vez de empezar a buscar cualquier tronco, poner a ese cabro no cambia nada. Debería ser un gran jugador a futuro si es que sigue creciendo. Este chico lleva 10 años con la camiseta de Colo Colo, sabe lo que es la camiseta. Denle la oportunidad, pero no lo maten al primer partido”, añadió.

    El gran consejo

    Claro que para Carlos Caszely hay un aspecto que Yastin Cuevas debe tener presente para poder seguir destacando en el balompié profesional.

    En diálogo con Julio César Rodríguez en el programa Somos Yuly, el ex seleccionado nacional advirtió que Cuevas, así como cualquier otro juvenil, puede triunfar “siempre y cuando no se empiece a teñir el pelo, no se empiece a poner aritos, no se empiece a tatuar, es un jugadorazo”.

    Luego explicó que con lo último los futbolistas “empiezan a perder el norte”.

    Ahora, Colo Colo tendrá que comenzar a prepararse para enfrentar la tercera fecha de la Liga de Primera con el objetivo de obtener un nuevo triunfo en casa, pero con algo más de tranquilidad.

    El domingo 15 de febrero recibirán en el estadio Monumental a Unión La Calera a partir de las 20.30 horas.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolColo ColoCarlos CaszelyYastin Cuevas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El imperio económico de Bad Bunny: giras y regalías millonarias

    La Justicia de Hong Kong condena a 20 años de cárcel al magnate de los medios Jimmy Lai

    Justicia condena a cuatro personas que dieron muerte a un hombre en una detención ciudadana en Copiapó: víctima era inocente

    Flores para San Valentín: aumentan las importaciones y comercio se prepara

    Producción de oficinas premium sube 4% en 2025 y nuevos proyectos se concentran en Nueva Las Condes y El Golf

    Agencia de publicidad denuncia que tabacalera BAT Chile la usó para pagar a “agente encubierto” en lobby a favor de vapeadores

    Lo más leído

    1.
    Pidió silencio y le llegaron botellazos: la serie entre Marruecos y Colombia en Copa Davis termina en escándalo

    Pidió silencio y le llegaron botellazos: la serie entre Marruecos y Colombia en Copa Davis termina en escándalo

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    El extraño detalle que la IA encontró en una obra maestra de Rafael

    El extraño detalle que la IA encontró en una obra maestra de Rafael

    ¿Hay que dejar el café si tienes hipertensión? Esto dice una académica de nutrición

    ¿Hay que dejar el café si tienes hipertensión? Esto dice una académica de nutrición

    Nintendo Music: el “Spotify” de la nostalgia que ordena el caos musical (desde la NES hasta la Switch 2)

    Nintendo Music: el “Spotify” de la nostalgia que ordena el caos musical (desde la NES hasta la Switch 2)

    Servicios

    Las promociones para celebrar el Día de la Pizza este lunes

    Las promociones para celebrar el Día de la Pizza este lunes

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este lunes

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este lunes

    Temblor hoy, lunes 9 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 9 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Justicia condena a cuatro personas que dieron muerte a un hombre en una detención ciudadana en Copiapó: víctima era inocente
    Chile

    Justicia condena a cuatro personas que dieron muerte a un hombre en una detención ciudadana en Copiapó: víctima era inocente

    Minsal apunta que más de 2,7 millones de personas egresaron de la lista de espera No GES durante el 2025

    Ángela Vivanco busca salir de prisión preventiva

    Flores para San Valentín: aumentan las importaciones y comercio se prepara
    Negocios

    Flores para San Valentín: aumentan las importaciones y comercio se prepara

    Agencia de publicidad denuncia que tabacalera BAT Chile la usó para pagar a “agente encubierto” en lobby a favor de vapeadores

    A un año de su licencia Tanner Banco Digital alista línea de bonos por más de US$4 mil millones

    ¿Mito o realidad? El fact-check al show de Bad Bunny en el Super Bowl LX
    Tendencias

    ¿Mito o realidad? El fact-check al show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

    Cómo una pareja logró casarse en el escenario durante el espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl

    Cómo fueron los espectáculos de Bad Bunny y Green Day en el Super Bowl LX

    Malinin y su mortal hacia atrás: el salto prohibido durante 50 años que le da el oro a Estados Unidos en los JJOO de Invierno
    El Deportivo

    Malinin y su mortal hacia atrás: el salto prohibido durante 50 años que le da el oro a Estados Unidos en los JJOO de Invierno

    Al borde de la eliminación: lo que necesita la Roja Sub 20 para seguir en el Sudamericano Femenino tras caer ante Uruguay

    El recado de Carlos Caszely al juvenil de Colo Colo Yastin Cuevas: “Que no se empiece a teñir el pelo, a poner aritos”

    Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones: paso a paso para crear el último trend de OpenAI
    Tecnología

    Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones: paso a paso para crear el último trend de OpenAI

    Nintendo Music: el “Spotify” de la nostalgia que ordena el caos musical (desde la NES hasta la Switch 2)

    Bad Bunny, Green Day y la tecnología que veremos en el Super Bowl LX

    ¿Qué significa el 64 que llevó Bad Bunny en su atuendo en el Super Bowl? (y qué significó también su traje blanco)
    Cultura y entretención

    ¿Qué significa el 64 que llevó Bad Bunny en su atuendo en el Super Bowl? (y qué significó también su traje blanco)

    Donald Trump estalla contra Bad Bunny tras el Super Bowl: “Una afrenta a la grandeza de EE. UU.”

    Cuatro videoclips esenciales en el universo de Sabrina Carpenter

    La Justicia de Hong Kong condena a 20 años de cárcel al magnate de los medios Jimmy Lai
    Mundo

    La Justicia de Hong Kong condena a 20 años de cárcel al magnate de los medios Jimmy Lai

    Rusia confirma diálogo con Cuba para contrarrestar las “técnicas asfixiantes” de EE.UU. sobre la isla

    El caso de una turista argentina presa revela la lucha pendiente contra el racismo en Brasil

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl
    Paula

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?

    Gloria Castro Mamani: En honor a mi madre, en honor a mi padre