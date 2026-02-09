El recado de Carlos Caszely al juvenil de Colo Colo Yastin Cuevas: “Que no se empiece a teñir el pelo, a poner aritos”

Yastin Cuevas se inscribió con un gol en el triunfo de Colo Colo sobre Everton.

Colo Colo tuvo un pésimo estreno en la Liga de Primera. En la primera fecha el elenco de Macul acabó siendo goleado por 3-1 contra Deportes Limache y acabó en el último puesto de la tabla por la diferencia de goles.

Por lo mismo, el conjunto a cargo de Fernando Ortiz enfrentó la segunda fecha con la misión de dejar atrás ese partido y comenzar a enmendar el rumbo hacia la zona alta de la clasificación.

En la segunda fecha, los albos recibieron en el estadio Monumental a Everton y con el paso de los minutos el marcador no se desnivelaba. Esto hasta que en el minuto 90+1′ apareció Yastin Cuevas que con un cabezazo venció la resistencia de Ignacio González y desató los festejos en el estadio colocolino.

Así, el juvenil de 17 años se transformó en el héroe de la jornada para darle de paso oxígeno al técnico.

“El triunfo fue compañerismo, garra, hasta el final. ¿El gol? Gracias a Dios, primeramente. Siempre lo soñé, desde chico. Muy feliz, muy feliz”, comentó Cuevas en la transmisión oficial de TNT Sports.

“Fue un partido muy cerrado, para ambas partes. Pero lo supimos sacar adelante como equipo y con huevos”, agregó el juvenil.

“Yo llegué a Colo Colo a los 11 años. Me trajo mi abuelo, que me cuida siempre. Esto es para él y para mi familia, que siempre me apoyaron”, cerró el jugador.

Y quien ha seguido de cerca el desarrollo de Yastin Cuevas ha sido otro ídolo del Cacique: Carlos Caszely. Hace algunas semanas el Chino había mostrado su fe en el formado en Macul.

“Antes de cualquier cosa, en Colo Colo está Yastin Cuevas. A ese cabro lo dejas jugar y va a ser figura. Es un segundo 9, no es de área, anda bien por la espalda, usa bien la diagonal y les gana harto a los centrales. Lo conozco desde los 13 años, por eso te digo”, destacó Caszely.

“Para mí, en vez de empezar a buscar cualquier tronco, poner a ese cabro no cambia nada. Debería ser un gran jugador a futuro si es que sigue creciendo. Este chico lleva 10 años con la camiseta de Colo Colo, sabe lo que es la camiseta. Denle la oportunidad, pero no lo maten al primer partido”, añadió.

El gran consejo

Claro que para Carlos Caszely hay un aspecto que Yastin Cuevas debe tener presente para poder seguir destacando en el balompié profesional.

En diálogo con Julio César Rodríguez en el programa Somos Yuly, el ex seleccionado nacional advirtió que Cuevas, así como cualquier otro juvenil, puede triunfar “siempre y cuando no se empiece a teñir el pelo, no se empiece a poner aritos, no se empiece a tatuar, es un jugadorazo”.

Luego explicó que con lo último los futbolistas “empiezan a perder el norte”.

Ahora, Colo Colo tendrá que comenzar a prepararse para enfrentar la tercera fecha de la Liga de Primera con el objetivo de obtener un nuevo triunfo en casa, pero con algo más de tranquilidad.

El domingo 15 de febrero recibirán en el estadio Monumental a Unión La Calera a partir de las 20.30 horas.