“Errar es humano, rectificar es de sabios”: el Betis de Manuel Pellegrini recibe elogios tras imponerse al Atlético

Un valioso triunfo consiguió este domingo el Real Betis a cargo de Manuel Pellegrini. La escuadra verdiblanca supo hacer las modificaciones necesarias para dejar atrás la goleada que les propinó el Atlético de Madrid por la Copa del Rey (5-0) e imponerse ahora en LaLiga por la cuenta mínima.

De este modo, la prensa española alabó el cambio de planteamiento que introdujo Manuel Pellegrini para conseguir la victoria. “Errar es humano, rectificar es de sabios y menos de tres días después, el Betis, que se enfrentó de nuevo al Atlético de Madrid, fue un equipo distinto”, escribieron en Diario de Sevilla.

“No en caras, sino en estilo de juego. Manuel Pellegrini dijo tras caer eliminado de la Copa del Rey que igual había que darle una vuelta a eso de jugar de tú a tú con los grandes y no mentía. Más resguardados y más juntos sus futbolistas, el rival disfrutó de menos espacios para combinar y crear superioridades, y los verdiblancos, que no ahorraron ningún esfuerzo defensivo, se mostraron más cómodos sobre el césped”, añadieron.

Sobre las modificaciones defensivas, enfatizaron que “al contrario que el pasado jueves, la superioridad no se creaba en ataque, sino en la retaguardia heliopolitana, que cerraba mejor los espacios”.

Por último, resaltaron que la principal virtud del Betis del Ingeniero fue “la capacidad para resetear en tres días después de un duro varapalo”.

Estadio Deportivo, por su lado, escribió que “el equipo que entrena Manuel Pellegrini dio un gran nivel defensivo frente a uno de los mejores equipos de LaLiga al cual derrotó gracias a un gol del extremo brasileño que se sacó un disparo que sorprendió a Oblak. El técnico chileno planteó un partido con líneas muy juntas y en el que todos los jugadores mostraron mucho compromiso defensivo”.

En específico sobre el DT chileno, además de ponerle como nota un nueve de un máximo de diez, señalaron que “planteó un partido con las líneas más juntas y sin dejar tanto espacio para que los jugadores del Atlético de Madrid mostraran su calidad lo cual le permitió irse al descanso con ventaja de 0-1”.

“En la segunda parte, plantó líneas paralelas muy juntas y reforzó el centro de campo para darle mayor solidez y fortaleza al equipo con el paso de los minutos”, complementaron.

En tanto, El Desmarque apuntó que “el Real Betis se rebela contra los obstáculos, cuando más dudas había, y consigue un triunfo histórico en el feudo del Atlético de Madrid (0-1). Un premio que ha tardado en llegar tres lustros. Manuel Pellegrini aceptó las críticas, trabajó y reinventó su sistema, con unas líneas más defensivas que brindaron al equipo el empaque que tanto echaba en falta”.

Foto: @RealBetis

El reconocimiento de Simeone a Pellegrini

En la conferencia de prensa posterior al partido, el técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone, aplaudió la aplicación defensiva impuesta por el Betis de Manuel Pellegrini.

Comenzó señalando que su equipo “no pudo resolver con una defensa muy ordenada, muy disciplinada, con un grandísimo trabajo defensivo. Romper esa línea línea defensiva que trabajaron muy bien”.

“Nos faltó claridad de desordenar una defensa ordenada como tuvo el Betis. Trabajó muy bien. Fue un justo ganador”, destacó.