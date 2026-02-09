Era el villano, pero lo salvó Vlachodimos: el increíble penal que cometió Gabriel Suazo y que casi condena al Sevilla

Sevilla rescató un empate 1-1 ante Girona en un partido clave por la parte baja de la tabla de LaLiga, marcado por un penal cometido por Gabriel Suazo en el tiempo agregado que estuvo a punto de sellar una derrota para el equipo andaluz. El lanzamiento fue contenido por el arquero Odysseas Vlachodimos y evitó una caída que habría complicado aún más el panorama del club.

El inicio fue adverso para los locales. A los dos minutos, Thomas Lemar abrió el marcador para Girona tras recibir un pase atrás de Hugo Rincón y sacar un remate de derecha desde la entrada del área que superó a Vlachodimos. El gol temprano aumentó la presión en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, considerando que se trataba de un duelo directo en la lucha por el descenso.

Odysseas, el muro de Nervión 🚧



SevillaGirona | LALIGAHighlights pic.twitter.com/yUUF8ZO8gX — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) February 8, 2026

Suazo fue titular en el lateral izquierdo, mientras que Alexis Sánchez comenzó el partido en el banco de suplentes. El Sevilla llegó al compromiso con solo un punto de ventaja sobre la zona de descenso, en una pelea cerrada que también involucra a equipos como Rayo Vallecano.

En el complemento, el equipo de Matías Almeyda intentó adelantar líneas, pero sin precisión ni continuidad en su juego. Alexis Sánchez ingresó a los 74 minutos en busca de mayor presencia ofensiva. En el tiempo de descuento, un error en la salida de Claudio Echeverri permitió la recuperación del balón y el empate de Kike Salas, quien anotó con un remate de zurda desde fuera del área.

Cuando el partido parecía resuelto, una contra de Girona terminó con una falta de Gabriel Suazo sobre Iván Martín dentro del área. El árbitro sancionó penal y amonestó al defensor chileno. Christian Stuani ejecutó el disparo, pero Vlachodimos detuvo el remate y sostuvo el empate.

La atajada del arquero griego fue la última acción del encuentro y fue celebrada como un alivio por el Sevilla, que sumó un punto clave para mantenerse fuera de la zona de descenso, aunque con un cierre de temporada todavía comprometido.