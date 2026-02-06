Evento de elite: las entradas para ver el Super Bowl son las más caras de cualquier disciplina deportiva en el planeta

El Super Bowl LX tiene cuenta regresiva. El partido más importante del deporte norteamericano volverá a enfrentar Seattle Seahawks contra New England Patriots, la revancha del evento disputado hace 11 años en la final del fútbol americano de la NFL. Encuentro tendrá lugar en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, la casa del equipo de fútbol americano San Francisco 49 ers, el mismo recinto en el que la Roja goleó 7-0 a México en la Copa América Centenario 2016.

Estadio inaugurado en 2014, con capacidad para para casi 73.000 personas y cuya construcción tuvo un costo cercano a los 1.300 millones de dólares. Uno de los escenarios más espectaculares y fastuosos de la actividad deportiva en Estados Unidos.

Sin ir tan lejos, el precio promedio de un boleto convencional de temporada regular para presenciar un partido del equipo californiano puede superar los 300 dólares, alrededor de 270 mil pesos chilenos. No solo eso, ya que las experiencias premium superan varias veces esa cantidad, con palcos de lujo que van entre los 15 mil y 50 mil dólares anuales, es decir, desde una suma cercana a los 13 millones hasta los 45 millones de la moneda chilena.

Alta expectación

En las últimas dos temporadas, se ha producido una especie de reencantamiento de los fanáticos con el deporte más popular de Estados Unidos. Una hegemonía que, si bien nunca estuvo en duda, ha tenido crecientes incrementos en el interés del público.

Elemento cuantitativo que bien se puede distinguir en el claro aumento de las audiencias televisiva. De acuerdo con la consultora Nielsen, el programa de TV más visto en la historia del gigante del norte es el último Super Bowl, disputado en febrero de 2025, cuando Philadephia Eagles derribó a Kansas City Chiefs. Evento que tuvo un promedio de 127,7 millones de espectadores y superó a la edición anterior del mismo suceso deportivo, la LVIII en la que Kansas ganó a San Francisco, visto por 123,7 millones. Incluso, 19 de las 20 primeras audiencias norteamericanas son partidos de fútbol americano.

Poderosa razón que explica los millonarios ingresos que recoge la liga, solo por derechos en la televisación de sus partidos. En marzo de 2021, la organización firmó un nuevo acuerdo de derechos de medios con CBS, NBC, Fox, ESPN y Amazon; consorcios que comprometieron un pago colectivo de 110.000 millones de dólares durante 11 años. El acuerdo, que entró en vigor en 2023 y se extiende hasta la temporada 2033, consolidarán el estatus de la NFL como la liga deportiva más lucrativa del mundo.

Muy lejos del segundo puesto en este particular ranking, posición que ocupa la liga de básquetbol de la NBA, organización que acaba de estrenar su acuerdo con Disney, Amazon y NBC Universal tras un acuerdo de US$ 6.900 millones por año hasta 2037. La Premier League de Inglaterra es tercera y un compromiso de 5.290 millones de la divisa norteamericana por temporada, acuerdo que se extiende hasta 2028 y que incluye las transmisiones nacionales e internacionales.

Suma efervescencia

Entusiasmo que también ha trasuntado en el interés por presenciar el evento en vivo y en directo. Así se explica en los altos valores de un ticket para presenciar el próximo partido entre Seahawks y Pats, cuyo valor mínimo rodea los 6.000 dólares, un 40% más de lo que se transó el boleto para ver la victoria de Eagles sobre Chiefs, en el Super Bowl del año pasado, de acuerdo con las cifras publicadas por el sitio ticketdata, el cual sondea los precios de los ingresos en un país en el que la reventa está permitida, siempre y cuando se realice a través de sitios especializados.

Entradas de casi 5,4 millones de pesos chilenos como valor mínimo, cifra que pone a la final de la NFL como la mayor suma para un ticket de cualquier evento planetario. Eso sin contar los valores por los palcos VIP del estadio californiano que van desde los 850 mil dólares hasta los 1,25 millones de la misma moneda, alrededor de 1.058 millones de pesos chilenos.

Lejos de otros eventos top como el Gran Premio de Fórmula 1 de Monaco, cuya entrada mínima se eleva sobre los 2.000 dólares, todo para presenciar en una de los 10 eventos deportivos al que se debe asistir antes de morir, según el listado elaborado por el diario inglés The Guardian.

Precio al que se aleja por muy poco de los derechos para presenciar en vivo la final de la próxima Copa del Mundo 2026, la cual se disputará en el estadio MetLife de Nueva Jersey, el 19 de julio próximo. De acuerdo con los precios publicados por la FIFA, el boleto más barato costará 2.030 dólares, alrededor de 2 millones de pesos, mientras que la entrada más exclusiva superará el triple de esa cifra.

La última final del béisbol de la MLB, serie que disputaron Toronto Blue Jays y Los Angeles Dodgers, tuvo precios que comenzaron en los 900 dólares. Siempre en Estados Unidos, el epílogo de la NBA entre el ganador Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers tuvo tickets con valor mínimo de 450 mil pesos chilenos.

La jornada de definición del título en el Abierto de Wimbledon, por ejemplo, parte desde los 320 dólares. De la misma manera, la definición de los 100 m masculino en París 2024 tuvo un costo base de 250 de la moneda norteamericana y la admisión para el Masters de Augusta de 2026 tendrá una leve alza para 2026, tras aprobar el precio de US$ 160 para el ticket individual de la jornada final.

De regreso a las competencias futbolísticas, las finales de las competencias más importantes a nivel de clubes no llegan a los 100 mil pesos chilenos, al menos en las entradas más baratas. La Copa Sudamericana quedó fijada en 90 dólares, la Champions League en 92 y la Libertadores se vendió en 95.