SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    La NFL entra en su recta final: la programación de los Juegos de Campeonato rumbo al Super Bowl LX

    Este domingo se disputarán los duelos que definirán a los campeones de la Conferencia Americana y la Conferencia Nacional.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Los Seattle Seahawks aparecen como uno de los grandes favoritos para llegar al Super Bowl LX. San Francisco Chronicle/Hearst N

    Solo restan dos partidos para definir a los finalistas que animarán el ansiado Super Bowl LX. Este domingo, en los Juegos de Campeonato, cuatro franquicias lucharán para quedarse con los títulos de la Conferencia Americana y la Conferencia Nacional, y así poder tomarse cita el 9 de febrero en el Levi’s Stadium de San Francisco, escenario designado para albergar el duelo más rimbombante de la NFL.

    Los elencos que llegan hasta esta instancia tienen una larga tradición cuando se habla de levantar el trofeo Vince Lombardi. Por la Americana, por ejemplo, llegan los Denver Broncos, que finalizaron con el primer sembrado; y los New England Patriots, que viven una nueva era de renacer tras la salida de los históricos Tom Brady y Bill Belichik.

    Los de Colorado han sido campeones del Super Bowl en tres ocasiones, siendo la última en febrero de 2016, en la edición 50. Los de Massachusetts, en tanto, cargan con el estatus de ser los máximos vencedores del circuito (junto a los Pittsburgh Steelers), con seis galardones.

    En el camino rumbo a este enfrentamiento, los Broncos derrotaron a los Buffalo Bills de Josh Allen, en un partido de infarto que se definió en la prórroga (33-30). Eso sí, más allá de la alegría por clasificar a la siguiente instancia, el elenco anaranjado sufrió con la dolorosa baja de su estrella, el Quarterback Bo Nix, quien se fracturó un hueso del tobillo y quedó al margen para cualquier instancia futura. En su reemplazo, asumirá el inexperto Jarrett Stidham.

    Los Patriots, por su parte, han superado dos fases preliminares para llegar al Juego del Campeonato. En la Ronda de Wild Card, se impusieron a Los Angeles Chargers de Justin Herbert (16-3). Posteriormente, en la Divisional, tumbaron a los Houston Texans de CJ Stroud gracias a una espectacular actuación de la defensiva, quienes forzaron cuatro entregas de balón (28-16). El gran emblema de esta arremetida es el QB Drake Maye, quien asoma como uno de los favoritos a quedarse con el premio a MVP de la temporada regular y como un fiel heredero a la estela de éxito que dejó Brady al momento de su partida de Foxborough.

    El duelo entre estos dos gigantes de la liga está programado para las 17:00 horas de este domingo, en transmisión de ESPN y la cartelera deportiva de Disney+.

    La lucha en la NFC

    Por el lado de la Nacional, los encargados de disputar el Juego de Campeonato serán los Seattle Seahawks y Los Angeles Rams, dos franquicias que comparten la División Oeste de su conferencia.

    Al igual que Denver y New England, tanto los Seahawks como los Rams tienen experiencia al momento de celebrar títulos. Los del Estado de Washington tocaron la gloria por única vez en 2014, cuando aplastaron a los Broncos de Peyton Manning. Los californianos, en tanto, han sido campeones en dos oportunidades: en el 2000, cuando la franquicia se ubicaba en St. Louis; y en 2022, cuando derrotaron a los Cincinnati Bengals en SoFi Stadium, escenario donde ejercen la localía.

    Yendo hacia el recorrido de cada elenco para llegar hasta el Juego por el Campeonato, Seattle terminó con el mejor récord por su lado del cuadro y solo tuvo que jugar un partido. En ese contexto, en la Ronda Divisional, el equipo dirigido por Mike Macdonald aplastó de principio a fin a los San Francisco 49ers (41-6) y se anotó como el gran favorito a la corona. Además, el QB Sam Darnold está teniendo la mejor temporada de su carrera y también suma bonos para conseguir el MVP a final de la campaña.

    De la vereda contraria, los Rams superaron dos fases con mucho oficio. Primero, le ganaron a los Carolina Panthers con remontada incluida (34-31), en condición de visitante. Posteriormente, volvieron a ser invitados ingratos, esta vez de los Chicago Bears, en Soldier Field, en un partido marcado por el frío y por una prórroga de alta tensión (20-17).

    Este partido está programado para el domingo por la noche, puntualmente, a las 20:30 horas. Transmite ESPN y el catálogo deportivo de Disney+.

    Lee también:

    Más sobre:NFLFútbol AmericanoNew England PatriotsDenver BroncosSeattle SeahawksLos Angeles RamsPolideportivo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Unión Europea despliega equipo especializado para apoyar combate de incendios forestales en Chile

    Ministerio de Ciencia valora decisión de AES Andes de desistir del proyecto INNA por impacto en astronomía

    Estación Central oficializa cambio de nombre de calle en homenaje a Hernán “Nano” Núñez

    Hombre fallece tras recibir disparos de ICE durante manifestación en Minneapolis

    Autoridades llaman a canalizar ayuda por centros oficiales ante congestión en accesos al Biobío

    Boric refuerza importancia de coordinación con Kast para traspaso por incendios: “Para que no haya vuelta atrás”

    Lo más leído

    1.
    Unión Española le responde a Emiliano Vecchio: “Se le dejó claro que no se le podía pagar vivienda y vehículo”

    Unión Española le responde a Emiliano Vecchio: “Se le dejó claro que no se le podía pagar vivienda y vehículo”

    2.
    “Viva el deporte limpio”: el mensaje de Martina Weil tras las críticas de su padre a la futura ministra Natalia Duco

    “Viva el deporte limpio”: el mensaje de Martina Weil tras las críticas de su padre a la futura ministra Natalia Duco

    3.
    Suspenso hasta el final: el Betis de Pellegrini y el Midtjylland de Osorio tropiezan en la Europa League

    Suspenso hasta el final: el Betis de Pellegrini y el Midtjylland de Osorio tropiezan en la Europa League

    4.
    El ranking de los futbolistas chilenos mejor pagados del planeta

    El ranking de los futbolistas chilenos mejor pagados del planeta

    5.
    Luciano Darderi sorprende y envía mensaje de apoyo a Christian Garin tras la muerte de su padre

    Luciano Darderi sorprende y envía mensaje de apoyo a Christian Garin tras la muerte de su padre

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Servicios

    Piden evacuar sector de Calama por crecida del río Loa

    Piden evacuar sector de Calama por crecida del río Loa

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Real Madrid en TV y streaming

    Becas, útiles escolares y apoyo alimentario: las ayudas que dará Junaeb en las zonas afectadas por incendios

    Becas, útiles escolares y apoyo alimentario: las ayudas que dará Junaeb en las zonas afectadas por incendios

    Unión Europea despliega equipo especializado para apoyar combate de incendios forestales en Chile
    Chile

    Unión Europea despliega equipo especializado para apoyar combate de incendios forestales en Chile

    Ministerio de Ciencia valora decisión de AES Andes de desistir del proyecto INNA por impacto en astronomía

    Estación Central oficializa cambio de nombre de calle en homenaje a Hernán “Nano” Núñez

    Visas laborales bordearon las 200 mil en 2025 y bolivianos superan a venezolanos
    Negocios

    Visas laborales bordearon las 200 mil en 2025 y bolivianos superan a venezolanos

    Camilo Cid y adjudicación del MCC: “Fonasa tiene que seguir tratando porque esto está en la ley, sino, tendría que modificarse la ley”

    Tenpo Bank: “Llegamos para quedarnos”

    Cómo China se ha infiltrado en el Ejército de Taiwán en medio de las presiones para obtener su control, según reportes
    Tendencias

    Cómo China se ha infiltrado en el Ejército de Taiwán en medio de las presiones para obtener su control, según reportes

    Lluvia y tormentas eléctricas podrían volver a la Región Metropolitana este día

    Por qué Donald Trump dice que China es “una amenaza” para Groenlandia

    La NFL entra en su recta final: la programación de los Juegos de Campeonato rumbo al Super Bowl LX
    El Deportivo

    La NFL entra en su recta final: la programación de los Juegos de Campeonato rumbo al Super Bowl LX

    Paqui debuta en la U: la formación probable del equipo de Meneghini para enfrentar a Universitario en la Noche Crema

    Novak Djokovic llega a 400 victorias en Grand Slam y se mete en los octavos de final del Abierto de Australia

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    Herbarios de escritoras: cuando la naturaleza se transforma en literatura y resistencia
    Cultura y entretención

    Herbarios de escritoras: cuando la naturaleza se transforma en literatura y resistencia

    La poderosa muerte: Bob Weir y el fin de la utopía ácida

    “Una verdadera representación de valentía”: cómo es el regreso de Michael J. Fox a la pantalla

    Hombre fallece tras recibir disparos de ICE durante manifestación en Minneapolis
    Mundo

    Hombre fallece tras recibir disparos de ICE durante manifestación en Minneapolis

    Zelensky afirma que Ucrania está lista para nuevas conversaciones con Rusia “la próxima semana”

    Liberan a dueño de local que se incendió durante celebración de Año Nuevo en centro de esquí en Suiza

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura
    Paula

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′

    Torre helada de frutos rojos y yogur