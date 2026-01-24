La NFL entra en su recta final: la programación de los Juegos de Campeonato rumbo al Super Bowl LX

Solo restan dos partidos para definir a los finalistas que animarán el ansiado Super Bowl LX. Este domingo, en los Juegos de Campeonato, cuatro franquicias lucharán para quedarse con los títulos de la Conferencia Americana y la Conferencia Nacional, y así poder tomarse cita el 9 de febrero en el Levi’s Stadium de San Francisco, escenario designado para albergar el duelo más rimbombante de la NFL.

Los elencos que llegan hasta esta instancia tienen una larga tradición cuando se habla de levantar el trofeo Vince Lombardi. Por la Americana, por ejemplo, llegan los Denver Broncos, que finalizaron con el primer sembrado; y los New England Patriots, que viven una nueva era de renacer tras la salida de los históricos Tom Brady y Bill Belichik.

Los de Colorado han sido campeones del Super Bowl en tres ocasiones, siendo la última en febrero de 2016, en la edición 50. Los de Massachusetts, en tanto, cargan con el estatus de ser los máximos vencedores del circuito (junto a los Pittsburgh Steelers), con seis galardones.

En el camino rumbo a este enfrentamiento, los Broncos derrotaron a los Buffalo Bills de Josh Allen, en un partido de infarto que se definió en la prórroga (33-30). Eso sí, más allá de la alegría por clasificar a la siguiente instancia, el elenco anaranjado sufrió con la dolorosa baja de su estrella, el Quarterback Bo Nix, quien se fracturó un hueso del tobillo y quedó al margen para cualquier instancia futura. En su reemplazo, asumirá el inexperto Jarrett Stidham.

Los Patriots, por su parte, han superado dos fases preliminares para llegar al Juego del Campeonato. En la Ronda de Wild Card, se impusieron a Los Angeles Chargers de Justin Herbert (16-3). Posteriormente, en la Divisional, tumbaron a los Houston Texans de CJ Stroud gracias a una espectacular actuación de la defensiva, quienes forzaron cuatro entregas de balón (28-16). El gran emblema de esta arremetida es el QB Drake Maye, quien asoma como uno de los favoritos a quedarse con el premio a MVP de la temporada regular y como un fiel heredero a la estela de éxito que dejó Brady al momento de su partida de Foxborough.

El duelo entre estos dos gigantes de la liga está programado para las 17:00 horas de este domingo, en transmisión de ESPN y la cartelera deportiva de Disney+.

La lucha en la NFC

Por el lado de la Nacional, los encargados de disputar el Juego de Campeonato serán los Seattle Seahawks y Los Angeles Rams, dos franquicias que comparten la División Oeste de su conferencia.

Al igual que Denver y New England, tanto los Seahawks como los Rams tienen experiencia al momento de celebrar títulos. Los del Estado de Washington tocaron la gloria por única vez en 2014, cuando aplastaron a los Broncos de Peyton Manning. Los californianos, en tanto, han sido campeones en dos oportunidades: en el 2000, cuando la franquicia se ubicaba en St. Louis; y en 2022, cuando derrotaron a los Cincinnati Bengals en SoFi Stadium, escenario donde ejercen la localía.

Yendo hacia el recorrido de cada elenco para llegar hasta el Juego por el Campeonato, Seattle terminó con el mejor récord por su lado del cuadro y solo tuvo que jugar un partido. En ese contexto, en la Ronda Divisional, el equipo dirigido por Mike Macdonald aplastó de principio a fin a los San Francisco 49ers (41-6) y se anotó como el gran favorito a la corona. Además, el QB Sam Darnold está teniendo la mejor temporada de su carrera y también suma bonos para conseguir el MVP a final de la campaña.

De la vereda contraria, los Rams superaron dos fases con mucho oficio. Primero, le ganaron a los Carolina Panthers con remontada incluida (34-31), en condición de visitante. Posteriormente, volvieron a ser invitados ingratos, esta vez de los Chicago Bears, en Soldier Field, en un partido marcado por el frío y por una prórroga de alta tensión (20-17).

Este partido está programado para el domingo por la noche, puntualmente, a las 20:30 horas. Transmite ESPN y el catálogo deportivo de Disney+.