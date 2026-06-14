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    La Era Gago no despega: la U deja ir una clara ventaja ante La Calera y se sigue enredando en la Liga de Primera

    Los azules empataron 2-2 ante los cementeros, en un partido en el que estuvieron arriba por dos goles y que casi pierden sobre el final, confirmando la irregularidad que hoy tiene a los estudiantiles con escasas opciones de pelear por el título.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Eduardo Vargas anotó el segundo tanto de la U. Foto: Andrés Piña/Photosport.

    La era de Fernando Gago se ha caracterizado por una idea que no termina de convencer del todo. La U ha mostrado dos caras permanentemente, con momentos buenos y otros muy malos. Y eso fue lo que ocurrió frente a La Calera en el Nicolás Chahuán, donde lamentó un empate 2-2 tras ir ganando 2-0.

    La U parecía solucionar sus problemas rápidamente y por la vía de la táctica fija. Primero, Nicolás Ramírez apareció destapado para ganarle la posición a la floja defensa local y con un preciso cabezazo abrió la cuenta en el minuto seis tras un córner de Marcelo Morales.

    El tanto le dio más espacios a los pupilos de Fernando Gago, quienes comenzaron a asegurar la victoria a los 16 luego de un tiro libre de Maximiliano Guerrero que encontró la solitaria cabeza de Eduardo Vargas para poner el 2-0.

    La U se vio mucho más intensa y explosiva que su rival, jugando a los espacios para que Vásquez, Guerrero y Vargas se movieron por el sector ofensivo. Atrás de ellos, Agustín Arce, quien filtró balones y también tuvo ocasiones para convertir. Todo parecía ser una tarde tranquila, pero la bipolaridad de la era Gago hizo que los estudiantiles comenzaran a sufrir.

    Un partido que estaba controlado se le fue de las manos a los azules, en una presentación que termina ya de sentenciar cualquier posibilidad de pelear por el título, a falta de un encuentro para completar la primera rueda.

    Reacción cementera

    Luego de una posibilidad clara que desperdició Arce, en la jugada siguiente llegó el descuento del local a través de Matías Campos López, quien se adelantó a Calderón y Morales para poner de cabeza el 1-2, a los 44′, luego de un córner de Kevin Méndez.

    El descuento prometía darle una inyección anímica a los pupilos de Martín Cicotello y así fue. En el inicio del complemento, el talentoso Kevin Méndez tuvo licencias para moverse y enredar a la defensa laica por el sector de Morales.

    A los 56′, una imprudente mano de Franco Calderón es advertida por el juez Franco Jiménez, quien no dudó en cobrar la pena máxima. Dos minutos después se paró frente al balón el veterano Sebastián Sáez y definió con clase para poner el 2-2.

    Un par de minutos después Eduardo Vargas vio la segunda amarilla tras un choque con Christopher Díaz. Sin embargo, tras la advertencia del VAR, el árbitro anuló —acertadamente— la decisión en medio de las protestas cementeras.

    Los ánimos y la pierna fuerte se hicieron presentes en lo que restó de partido. El partido se hizo de ida y vuelta y los niveles de intensidad se equipararon bastante. De hecho, el local se vio mucho más activo y Sáez y Méndez hicieron ver muy mal a la zaga azul.

    La Calera tuvo una oportunidad clarísima a los 79′, Carlo Villanueva quedó solo frente a Castellón y el arquero estuvo extraordinario para adivinar su intención y sacarle el balón de los pies.

    La U, en tanto, buscó sin claridad esa cifra que desequilibrara. Ni Lucas Assadi ni Javier Altamirano ayudaron a solucionar las cosas y hoy ambos están muy lejos de poder pelear la titularidad.

    Sobre el final, los de Gago terminaron sufriendo e incluso pudieron perder. El 2-2 no le sirve mucho y ya obliga a aterrizar el objetivo a la lucha por meterse en la Copa Libertadores. A los laicos les penan refuerzos.

    Más sobre:FútbolLiga de PrimeraLa UFernando GagoEduardo VargasNicolás RamírezSebastián SáezMatías CamposKevin Méndez

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