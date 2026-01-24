Novak Djokovic llega a 400 victorias en Grand Slam y se mete en los octavos de final del Abierto de Australia. Foto: @australianopen

Novak Djokovic (4° del ranking ATP) vuelve a imponer su jerarquía en Melbourne. Este sábado lo logró venciendo al neerlandés Botic van de Zandschulp (75°) y firmando un capítulo histórico en el Abierto de Australia. En octavos de final enfrentará a Jakub Menšík (17°).

El serbio ganó por 6-3, 6-4 y 7-6(4), en un partido que le permitió igualar las 102 victorias de Roger Federer en el primer Grand Slam del año y, además, convertirse en el primer tenista en alcanzar 400 triunfos en los torneos grandes. Un registro que refuerza su estatus como uno de los grandes referentes de la historia del tenis.

Djokovic debió exigirse especialmente en el tercer set, donde levantó un 3-1 en contra y salvó dos pelotas de set, antes de cerrar el encuentro en el tie break. El contexto también jugó su papel: la organización aplicó la política de calor extremo y el duelo se disputó bajo techo, una condición que favoreció al balcánico.

El público, que apoyó mayoritariamente al neerlandés, también fue protagonista. Nole reaccionó mandando a callar a las tribunas y solicitó al juez de silla controlar el ruido entre puntos. Tras el partido, el serbio dejó un mensaje directo para las nuevas generaciones: “Los jóvenes tendrán que ganarse el dinero. El año pasado estaba lesionado en tres de los cuatro Grand Slam”, lanzó. Con este triunfo, avanzó por decimoctava vez a la cuarta ronda en Melbourne, otro registro que lo mantiene en la cima de las estadísticas.

Wawrinka dice adiós en Australia

Una de las postales más emotivas de la jornada la protagonizó Stan Wawrinka (139°) , quien disputó el último partido de su carrera en el Australian Open. El suizo, campeón del torneo en 2014, cayó ante Taylor Fritz (9°) por 7-6(5), 2-6, 6-4 y 6-4, poniendo fin a su participación en Melbourne.

A sus 40 años, y tras recibir una wild card, tenista fue ovacionado por el público y homenajeado en la pista. El cierre fue fiel a su estilo: discurso, sonrisas y un brindis con cervezas junto a Craig Tiley, director del torneo, en una despedida cargada de emoción.

Sinner y la nueva regla

Otro momento llamativo del día lo protagonizó Jannik Sinner (2°), quien atravesó serias dificultades físicas en su partido ante Eliot Spizzirri (85°). Con calambres y un quiebre en contra en el tercer set, el italiano se acogió a la nueva normativa por calor extremo, que permite una pausa de 10 minutos y el cierre del techo.

Tras el parón y el cambio de condiciones, el italiano logró recomponerse y revertir el desarrollo del encuentro, donde se impuso por 4-6, 6-3, 6-4 y 6-4, dejando una de las imágenes más comentadas del torneo y evidenciando el impacto que están teniendo las nuevas medidas ante las altas temperaturas en Melbourne.