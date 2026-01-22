Jannik Sinner impone su dominio en Melbourne y el Abierto de Australia rompe récords de asistencia.

Jannik Sinner (2° del ranking ATP) volvió a confirmar su condición de principal referencia del Abierto de Australia. El tenista italiano superó sin mayores contratiempos al local James Duckworth (88°) y avanzó a la tercera ronda del primer Grand Slam de la temporada, consolidando una racha que lo mantiene invicto en Melbourne Park desde el inicio del año pasado.

El campeón defensor del certamen oceánico ganó por 6-1, 6-4 y 6-2 en una hora y 49 minutos. Con este triunfo, Sinner alcanzó las 16 victorias consecutivas en el torneo, contando los títulos obtenidos en 2024 y 2025 más la campaña actual. Ratifica su estatus como uno de los principales candidatos al título.

El italiano venía de un estreno aún más expeditivo en primera ronda, cuando enfrentó al francés Hugo Gaston. En ese encuentro, Sinner apenas cedió tres juegos antes de que su rival se retirara por problemas físicos, con el marcador 6-2 y 6-1. En su segunda presentación, entregó solo cinco juegos, manteniendo una línea de rendimiento similar.

Tras el partido, Sinner destacó su desempeño y el trato recibido por el público local. “Cada partido es muy difícil, así que estoy muy contento de estar en la siguiente ronda. Resté muy bien hoy y mi saque también fue bueno”, señaló. Además, agradeció el comportamiento de los asistentes: “Sé que no soy australiano, pero el trato fue muy bueno”.

En la proyección del cuadro, el italiano evitó cualquier referencia anticipada a un eventual cruce con Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, que solo podría producirse en una eventual final. Consultado por el español, Sinner se permitió un comentario distendido sobre el juego corto.

Antes de cualquier especulación, Sinner deberá afrontar la tercera ronda frente al estadounidense Eliot Spizzirri. El norteamericano accedió a esa instancia tras vencer en un extenso partido al chino Yibing Wu, proveniente de la fase previa, por 6-2, 6-4, 6-7 (4), 4-6 y 6-3, en tres horas y 43 minutos. Spizzirri alcanzó por primera vez la tercera ronda de un torneo de Grand Slam.

El sólido avance de Sinner se produce en un contexto de alta convocatoria en el Abierto de Australia. La edición 2026 del torneo ha mostrado un fuerte respaldo del público desde el inicio del certamen, con cifras que ya se ubican entre las más altas de su historia.

En la quinta jornada de competencia, Melbourne Park recibió a 103.956 espectadores, lo que representa la mayor asistencia registrada en un solo día en el Open. El dato superó el récord establecido apenas un día antes, confirmando una tendencia al alza en la concurrencia diaria. En los primeros cinco días del torneo, la organización informó que la asistencia acumulada superó las 500 mil personas, una cifra que proyecta un nuevo máximo histórico al cierre del evento. Tradicionalmente, el Abierto de Australia ha sido el Grand Slam con mayor crecimiento en términos de público en la última década.

Con los principales favoritos aún en competencia y la segunda semana por delante, el torneo se encamina a cerrar una de las ediciones más concurridas de su historia.